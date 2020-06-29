Крейсер "Адмирал Нахимов" передадут ВМФ в 2022 году

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" (проект 1144.2) будет передан ВМФ России в 2022 году, сообщил РИА Новости в понедельник глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
В начале мая заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил журналу "Национальная оборона", что гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" будут вооружены фрегаты, подлодки и крейсер "Адмирал Нахимов".
"Сроки передачи корабля ВМФ остаются неизменными, несмотря на перевооружение корабля, это 2022 год", - сказал Рахманов.
Криворучко также сообщал, что "Адмирал Нахимов" будет самым мощным кораблем Военно-морского флота, вооруженным высокоточным оружием большой дальности. Защита корабля будет обеспечиваться комплексами ПВО "Форт-М" и "Панцирь-М", а также противолодочным вооружением "Пакет-НК" и "Ответ".
Гиперзвуковая ракета "Циркон" будет иметь скорость 9 Махов (в девять раз выше скорости звука) и дальность полета более тысячи километров. По плану, на вооружение комплекс будет принят в 2020-21 годах. Помимо морской версии, президент Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.
11 ноября 2019, 08:00Гиперзвуковые "клыки". Зачем Россия ставит новые ракеты на старые корабли