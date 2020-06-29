Крейсер "Адмирал Нахимов" передадут ВМФ в 2022 году

"Сроки передачи корабля ВМФ остаются неизменными, несмотря на перевооружение корабля, это 2022 год", - сказал Рахманов.

Криворучко также сообщал, что "Адмирал Нахимов" будет самым мощным кораблем Военно-морского флота, вооруженным высокоточным оружием большой дальности. Защита корабля будет обеспечиваться комплексами ПВО "Форт-М" и "Панцирь-М", а также противолодочным вооружением "Пакет-НК" и "Ответ".