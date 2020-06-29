Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200629/1573623108.html
Крейсер "Адмирал Нахимов" передадут ВМФ в 2022 году
Атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" (проект 1144.2) будет передан ВМФ России в 2022 году, сообщил РИА Новости в понедельник глава Объединенной... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:30
адмирал нахимов (крейсер)
объединенная судостроительная корпорация
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/29511/63/295116370_0:166:2966:1834_1400x0_80_0_0_8c98e7f5a205ee10a882f238df74ea2d.jpg
https://ria.ru/20191111/1560733412.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/29511/63/295116370_0:166:2966:1834_1400x0_80_0_0_8c98e7f5a205ee10a882f238df74ea2d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/29511/63/295116370_150:0:2817:2000_1400x0_80_0_0_36d45a367f50251013b68c1afea48a6b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/29511/63/295116370_484:0:2484:2000_1400x0_80_0_0_7f3168f3086a3be044b66be832173387.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
адмирал нахимов (крейсер), объединенная судостроительная корпорация, безопасность

Крейсер "Адмирал Нахимов" передадут ВМФ в 2022 году

13:30 29.06.2020
589
© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкТяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
Тяжёлый атомный ракетный крейсер Адмирал Нахимов
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов". Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" (проект 1144.2) будет передан ВМФ России в 2022 году, сообщил РИА Новости в понедельник глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
В начале мая заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил журналу "Национальная оборона", что гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" будут вооружены фрегаты, подлодки и крейсер "Адмирал Нахимов".
"Сроки передачи корабля ВМФ остаются неизменными, несмотря на перевооружение корабля, это 2022 год", - сказал Рахманов.
Криворучко также сообщал, что "Адмирал Нахимов" будет самым мощным кораблем Военно-морского флота, вооруженным высокоточным оружием большой дальности. Защита корабля будет обеспечиваться комплексами ПВО "Форт-М" и "Панцирь-М", а также противолодочным вооружением "Пакет-НК" и "Ответ".
Гиперзвуковая ракета "Циркон" будет иметь скорость 9 Махов (в девять раз выше скорости звука) и дальность полета более тысячи километров. По плану, на вооружение комплекс будет принят в 2020-21 годах. Помимо морской версии, президент Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.
Большой противолодочный корабль Маршал Шапошников
11 ноября 2019, 08:00
Гиперзвуковые "клыки". Зачем Россия ставит новые ракеты на старые корабли
3410001
Обсудить 0
Адмирал Нахимов (крейсер)Объединенная судостроительная корпорацияБезопасность
Рекомендуем
Президент АО Объединенная судостроительная корпорация Алексей Рахманов
В ОСК заявили о наличии технологий для постройки нового авианосца
Сотрудники УрФУ и УрО РАН принимают участие в раскопках в пещерах Дальнего Востока
Уральские ученые нашли на Дальнем Востоке останки гигантской белки-летяги
Стоп-кадр сатирического видеоролика о вымышленном депутате Виталии Наливкине
Проект о "депутате Наливкине" планируют вывести на международный уровень
Владислав Третьяк в фильме Стритрейсеры
РЕН ТВ: актер из "Улиц разбитых фонарей" ударил жену ножом
Истребитель СУ-27
Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем
Ученый, конструктор Анатолий Дарон
В США умер конструктор двигателя для ракеты Юрия Гагарина
Строительство ледокола Виктор Черномырдин на территории Адмиралтейских верфей
ОСК ждет выхода акта, который позволит сдать ледокол "Виктор Черномырдин"
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
В РПЦ оценили вывешивание флагов ЛГБТ-сообществ на посольствах в России
Президент АО Объединенная судостроительная корпорация Алексей Рахманов
В ОСК заявили, что США надо минимум 7-8 лет на создание ледоколов
Мужчина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №4 в спортзале средней общеобразовательной школы города Дивногорска Красноярского края
В Кремле не знают о контроле явки сотрудников госкомпаний на голосование
Молоток в зале судебных заседаний
На Урале суд направил в психлечебницу мужчину, убившего внука
Атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955А
В ОСК назвали сроки передачи ВМФ новейшей подлодки "Князь Олег"
Плавучий космодром Морской старт
Глава ОСК оценил возможность модернизации космодрома "Морской старт"
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
Американская компания назвала стоимость препарата против COVID-19
Виктор Ющенко
Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:59Финский эксперт оценил проведение голосования по поправкам в России
15:58Мишустин назвал борьбу с безработицей первоочередной задачей
15:58Раскольник Филарет рассказал о допросе по делу против Порошенко
15:56В Германии дело о педофилии вывело следователей на 30 тысяч подозреваемых
15:55В Кувейте число заразившихся коронавирусом превысило 45 тысяч
15:55В Москве ограничат вход в парк Зарядье из-за онлайн-концерта Мацуева
15:53Высоту орбиты МКС поднимут перед прилетом "Прогресса"
15:52Богданов обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке
15:45Токаев поручил проработать возможность введения жесткого карантина
15:45Экс-глава НПО "Космос" пойдет под суд по делу о невыплате зарплаты
15:43В столичном округе Бразилии ввели режим масштабного бедствия по COVID-19
15:42Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем
15:41Сибирский шелкопряд захватил более 50 тысяч гектаров якутских лесов
15:38КБР получила почти 80 новых аппаратов ИВЛ
15:38Главный инфекционист США оценил эффективность вакцины от COVID-19
15:38Глава Татарстана подал документы в избирком для выдвижения на новый срок
15:36Жилец дома на северо-востоке Москвы рассказал о моменте взрыве
15:35Президент Афганистана осудил атаку на юге страны
15:31В Челябинской области второй сотрудник минстроя заболел COVID-19
15:29Поклонская определила победителя конкурса на лучший аниме-рисунок с ней
Лента новостейМолния