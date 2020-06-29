https://ria.ru/20200629/1573622893.html
Проект о "депутате Наливкине" планируют вывести на международный уровень
Видеопроект Barakuda о вымышленном депутате Виталии Наливкине из Уссурийска планируется выводить на международный уровень, добавляя субтитры в ролики, сообщил... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:27
2020-06-29T13:27
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Видеопроект Barakuda
о вымышленном депутате Виталии Наливкине из Уссурийска планируется выводить на международный уровень, добавляя субтитры в ролики, сообщил автор проекта Андрей Клочков в ходе онлайн-конференции.
Ранее полиция в Приморье организовала проверку после размещения в соцсетях шуточного ролика с участием персонажа Виталия Наливкина, который находит у вымышленного подполковника полиции коробки с банкнотами. Клочков сообщал РИА Новости, что суд арестовал на пять суток актера, играющего депутата Наливкина, за нецензурную брань (статья о мелком хулиганстве).
"Наша задача – как можно больше внимания привлечь… Мы скоро субтитры начнем добавлять, у нас далеко идущие планы, будем на международный уровень выходить. Виталия Ивановича "зовут" в разные станы. Мы выкладываем ролики и видим сообщения, что его зовут из Европы, Америки. Русскоязычные люди, которые разбросаны по миру, пишут, например, "Италия тебя поддерживает", "из Швейцарии привет"… Много подписчиков из Украины", - сказал Клочков.
Наливкин, борющийся "за добро и справедливость", стал народным мемом и обращает внимание на темы, волнующие людей. Например, он "оборудовал" специальными тепловыми приборами автобусные остановки, ставил на площади деревянные туалеты и так далее. В сюжете, который заинтересовал полицию, вымышленный персонаж "раскрыл коррупционера". Клочков отмечал, что в рамках проверки этого видеоролика полиция опрашивала его участников, а актера, сыгравшего полицейского, оштрафовали на тысячу рублей за незаконное ношение формы.