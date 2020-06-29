Проект о "депутате Наливкине" планируют вывести на международный уровень

"Наша задача – как можно больше внимания привлечь… Мы скоро субтитры начнем добавлять, у нас далеко идущие планы, будем на международный уровень выходить. Виталия Ивановича "зовут" в разные станы. Мы выкладываем ролики и видим сообщения, что его зовут из Европы, Америки. Русскоязычные люди, которые разбросаны по миру, пишут, например, "Италия тебя поддерживает", "из Швейцарии привет"… Много подписчиков из Украины", - сказал Клочков.