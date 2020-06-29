В Перу отметили существенный спад заражений коронавирусом

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава минздрава Глава минздрава Перу Виктор Самора заявил, что в стране наблюдается существенный спад случаев заражения коронавирусом, сообщает местная газета República

"Сейчас мы уже не находимся на плато, сейчас (наблюдается) существенный спад. Мы медленно спускались. Сегодня каждый человек заражает в среднем 0,7 человек во всей стране", - заявил министр в интервью изданию.

По словам Саморы, введенные в стране карантинные меры помогли спасти жизни 145 тысяч человек и избежать госпитализации более 1 миллиона человек. "Мы бы не смогли принять этот удар" - заявил министра, отметив, что без карантина ситуация напоминала бы "настоящую бойню".

Ранее минздрав страны со ссылкой на оценки эпидемиолога Сесара Мунайко, заместителя исполнительного директора Национального центра эпидемиологии сообщил, что принятые властями Перу меры по сдерживанию распространения коронавируса, включая карантин и введение комендантского часа, позволили избежать более 100 тысяч смертей и 900 тысяч заболевших в столице страны.

Ранее сообщалось, что правительство Перу продлило чрезвычайное положение в стране до 31 июля и постановило оставить карантин в семи департаментах, а в остальной части страны отменить социальную изоляцию, введенную на фоне пандемии коронавируса нового типа. Границы по-прежнему останутся закрытыми. Указ начнет действовать с 1 июля.

По последним данным минздрава Перу, в настоящее время в стране зарегистрировано 279 419 случаев заражения коронавирусом, скончались 9317 человек, выздоровели - 167 998.