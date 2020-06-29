Мавзолей Ленина возобновит работу с 1 июля

"С 1 июля 2020 года возобновляется допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены. Допуск будет осуществляться в соответствии с санитарными рекомендациями в средствах индивидуальной защиты дыхательных путей и кожи при отсутствии повышенной температуры тела, после ее замера в пункте пропуска", - говорится в сообщении.