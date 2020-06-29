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Мавзолей Ленина возобновит работу с 1 июля
Посетителей с 1 июля начнут пускать в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены при соблюдении санитарных рекомендаций, говорится в сообщении Центра по... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:25
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир ленин (владимир ульянов), общество

Мавзолей Ленина возобновит работу с 1 июля

13:25 29.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМавзолей В.И. Ленина
Мавзолей В.И. Ленина
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Мавзолей В.И. Ленина. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Посетителей с 1 июля начнут пускать в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены при соблюдении санитарных рекомендаций, говорится в сообщении Центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.
"С 1 июля 2020 года возобновляется допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены. Допуск будет осуществляться в соответствии с санитарными рекомендациями в средствах индивидуальной защиты дыхательных путей и кожи при отсутствии повышенной температуры тела, после ее замера в пункте пропуска", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что во время посещения также необходимо соблюдение социальной дистанции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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