https://ria.ru/20200629/1573622650.html
Мавзолей Ленина возобновит работу с 1 июля
Посетителей с 1 июля начнут пускать в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены при соблюдении санитарных рекомендаций, говорится в сообщении Центра по... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:25
2020-06-29T13:25
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владимир ленин (владимир ульянов)
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/113841/24/1138412467_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_1fab7a42050921636d36ae4fc6117edf.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир ленин (владимир ульянов), общество