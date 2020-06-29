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В Киргизии более 50 человек умерли от пневмонии за четыре месяца
Более 50 человек в Киргизии скончались от пневмонии за четыре месяца, сообщил в понедельник на пресс-конференции министр здравоохранения республики Сабиржан... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:21
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, бишкек, киргизия, в мире

В Киргизии более 50 человек умерли от пневмонии за четыре месяца

13:21 29.06.2020
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса
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БИШКЕК, 29 июн - РИА Новости. Более 50 человек в Киргизии скончались от пневмонии за четыре месяца, сообщил в понедельник на пресс-конференции министр здравоохранения республики Сабиржан Абдикаримов.
"С марта по сегодняшний день от пневмонии умерли 54 человека. Из них 48 человек в Бишкеке и шесть человек в стационарах по республике. Смертность в основном начала регистрироваться во второй половине июня", - заявил министр.
По его словам, за этот период в организации здравоохранения поступили 1145 человек с внебольничной пневмонией. Из них выздоровели 564 пациента и 525 остаются в больницах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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