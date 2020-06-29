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На Украине заболеваемость пневмонией за месяц выросла вдвое
Заболеваемость пневмонией на Украине за месяц возросла в два раза, заявил на брифинге в понедельник министр здравоохранения страны Максим Степанов. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:25
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
максим степанов
украина
в мире
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, максим степанов, украина, в мире

На Украине заболеваемость пневмонией за месяц выросла вдвое

13:21 29.06.2020 (обновлено: 13:25 29.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
Автомобили скорой у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобили скорой у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощи. Архивное фото
КИЕВ, 29 июн - РИА Новости. Заболеваемость пневмонией на Украине за месяц возросла в два раза, заявил на брифинге в понедельник министр здравоохранения страны Максим Степанов.
По данным минздрава страны, число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине составляет 43,62 тысячи, всего жертв - 1147.
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"В середине апреля мы регистрировали в неделю около 5061 случая пневмонии. Затем этот показатель начал падать, в том числе благодаря довольно жесткому карантину. Одиннадцатого мая мы вышли на показатель 2143 случая пневмонии в неделю. Сегодня мы регистрируем более 4 тысяч пневмоний в неделю", - сказал он.
Министр добавил, что часть этих случаев - осложнения после коронавируса.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Максим СтепановУкраинаВ мире
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