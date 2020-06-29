На Украине заболеваемость пневмонией за месяц выросла вдвое

"В середине апреля мы регистрировали в неделю около 5061 случая пневмонии. Затем этот показатель начал падать, в том числе благодаря довольно жесткому карантину. Одиннадцатого мая мы вышли на показатель 2143 случая пневмонии в неделю. Сегодня мы регистрируем более 4 тысяч пневмоний в неделю", - сказал он.