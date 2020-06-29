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Официальный курс евро на вторник вырос до 78,68 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,14 рубля - до 78,6812 рубля, курс доллара увеличился на 82,29 копейки, до 69,9513... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:47
центральный банк рф (цб рф)
динамика курсов валют
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, экономика

Официальный курс евро на вторник вырос до 78,68 рубля

13:47 29.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты и монеты евро различного достоинства
Банкноты и монеты евро различного достоинства
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты и монеты евро различного достоинства. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,14 рубля - до 78,6812 рубля, курс доллара увеличился на 82,29 копейки, до 69,9513 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 96,56 копейки, составив 73,8798 рубля.
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Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Динамика курсов валютЭкономика
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