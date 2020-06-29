Специалисты объяснили, чем опасно измерение температуры в аэропортах

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Эксперты предупредили, что проверка температуры тела перед авиаполетом может привести к тому, что незараженным пассажирам откажут в посадке, Эксперты предупредили, что проверка температуры тела перед авиаполетом может привести к тому, что незараженным пассажирам откажут в посадке, сообщает Express.

По словам специалистов в области глобального здравоохранения и медицинской устойчивости, без проведения теста невозможно провести различие между фактическими носителями коронавируса и людьми, у которых высокая температура по другим причинам.

Одним из ключевых вопросов с термическим скринингом в аэропорту является эффективность и надежность измерения температуры. В идеале требуется, чтобы каждый пассажир остановился для исследования.

Попытка зафиксировать температуру движущихся людей, тем более нескольких одновременно, может привести к ошибкам и "пропущенным" инфицированным пассажирам.

Доктор Джонатан Сакье отметил, что использование термического скрининга для выявления инфекции имеет мало медицинских достоинств. Это должен быть всего лишь первый шаг в процессе выявления зараженных.

"Более того, аэропорты могли бы внедрить быстрое ПЦР-тестирование для каждого вылетающего пассажира, которое обеспечивает почти 100-процентную точность в обнаружении инфекции и устраняет необходимость в иссдедованиях после прибытия или карантине", — сказал врач.

Вторая проблема, по словам экспертов, заключается в том, что тепловой скрининг идентифицирует общее повышение температуры, поэтому в посадке будет отказано и пассажирам, у которых оно не связано с коронавирусом.

Например, это может быть женщина во время менопаузы, ребенок, у которого режутся зубы. Среди других "неинфекционных" причин повышенной температуры — определенные аутоиммунные и воспалительные (ревматические) расстройства, побочные эффекты приема некоторых лекарств и даже стресс, вызванный страхом перед невозможностью вылететь.