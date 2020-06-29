Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200629/1573622213.html
Специалисты объяснили, чем опасно измерение температуры в аэропортах
Эксперты предупредили, что проверка температуры тела перед авиаполетом может привести к тому, что незараженным пассажирам откажут в посадке, сообщает Express. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:11
туризм
коронавирус covid-19
туризм
самолеты
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570305613_0:82:3072:1810_1400x0_80_0_0_9adeaa296c5bc5dfc16a7b980c03cdfc.jpg
https://ria.ru/20200629/1573505294.html
https://ria.ru/20200616/1572756877.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570305613_0:82:3072:1810_1400x0_80_0_0_9adeaa296c5bc5dfc16a7b980c03cdfc.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570305613_191:0:2923:2048_1400x0_80_0_0_2f6600cf07f069d96a0d63b66a25fcf2.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570305613_284:0:2332:2048_1400x0_80_0_0_a515d0a81e73d969172288f5c87f78a0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, туризм, самолеты, новости - туризм

Специалисты объяснили, чем опасно измерение температуры в аэропортах

15:11 29.06.2020
858
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкИзмерение температуры пассажиров в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Измерение температуры пассажиров в аэропорту Толмачево в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Эксперты предупредили, что проверка температуры тела перед авиаполетом может привести к тому, что незараженным пассажирам откажут в посадке, сообщает Express.
По словам специалистов в области глобального здравоохранения и медицинской устойчивости, без проведения теста невозможно провести различие между фактическими носителями коронавируса и людьми, у которых высокая температура по другим причинам.
Одним из ключевых вопросов с термическим скринингом в аэропорту является эффективность и надежность измерения температуры. В идеале требуется, чтобы каждый пассажир остановился для исследования.
Попытка зафиксировать температуру движущихся людей, тем более нескольких одновременно, может привести к ошибкам и "пропущенным" инфицированным пассажирам.
Доктор Джонатан Сакье отметил, что использование термического скрининга для выявления инфекции имеет мало медицинских достоинств. Это должен быть всего лишь первый шаг в процессе выявления зараженных.
"Более того, аэропорты могли бы внедрить быстрое ПЦР-тестирование для каждого вылетающего пассажира, которое обеспечивает почти 100-процентную точность в обнаружении инфекции и устраняет необходимость в иссдедованиях после прибытия или карантине", — сказал врач.
Вторая проблема, по словам экспертов, заключается в том, что тепловой скрининг идентифицирует общее повышение температуры, поэтому в посадке будет отказано и пассажирам, у которых оно не связано с коронавирусом.
Туристка
08:00Туризм
Туры по России после пандемии. Что изменилось в программах?
Например, это может быть женщина во время менопаузы, ребенок, у которого режутся зубы. Среди других "неинфекционных" причин повышенной температуры — определенные аутоиммунные и воспалительные (ревматические) расстройства, побочные эффекты приема некоторых лекарств и даже стресс, вызванный страхом перед невозможностью вылететь.
К сожалению, неясно, что могут сделать туристы в такой ситуации, так как многие авиакомпании и руководство аэропортов заявили, что никому, чья температура выше нормы, нельзя будет попасть на борт. Эксперты советуют, если есть возможность, покупать расширенную страховку, которая покроет и эти риски.
Города России. Светлогорск
16 июня, 08:00Туризм
Вместо Европы? Калининград готовится к приему российских туристов
100301
ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмсамолетыНовости - Туризм
Рекомендуем
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
Американская компания назвала стоимость препарата против COVID-19
Танк Т-34-85 на российско-казахстанской границе в железнодорожном пункте пропуска Карталы
В Москве выставили на продажу Т-34
Виктор Ющенко
Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис
Филарет Денисенко
Раскольник Филарет намерен просить новый томос об автокефалии на Украине
На месте пожара на улице Проходчиков в Москве
В экстренных службах рассказали о разрушениях из-за взрыва газа в Москве
Наручники
В Москве мужчине отменили приговор из-за оскорблений в тексте документа
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов запустил второй водовод для снабжения Симферополя
Наталья Поклонская
Поклонская определила победителя конкурса на лучший аниме-рисунок с ней
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон
Суд в Париже приговорил экс-премьера Фийона к пяти годам тюрьмы
Граждане, пребывающие в запасе, призванные для прохождения военных сборов
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Петербурге три человека пострадали в ДТП с автобусом
Саратов
Саратовская область не готова к следующему этапу снятия ограничений
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Путин и Лукашенко 30 июня примут участие в открытии Ржевского мемориала
В лесу
Почти в 60 российских регионах действует запрет на посещение лесов
Международный валютный фонд
Опрос: более 60% украинцев не поддерживают сотрудничество страны с МВФ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:58Мишустин назвал борьбу с безработицей первоочередной задачей
15:58Раскольник Филарет рассказал о допросе по делу против Порошенко
15:56В Германии дело о педофилии вывело следователей на 30 тысяч подозреваемых
15:55В Кувейте число заразившихся коронавирусом превысило 45 тысяч
15:55В Москве ограничат вход в парк Зарядье из-за онлайн-концерта Мацуева
15:53Высоту орбиты МКС поднимут перед прилетом "Прогресса"
15:52Богданов обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке
15:45Токаев поручил проработать возможность введения жесткого карантина
15:45Экс-глава НПО "Космос" пойдет под суд по делу о невыплате зарплаты
15:43В столичном округе Бразилии ввели режим масштабного бедствия по COVID-19
15:42Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем
15:41Сибирский шелкопряд захватил более 50 тысяч гектаров якутских лесов
15:38КБР получила почти 80 новых аппаратов ИВЛ
15:38Главный инфекционист США оценил эффективность вакцины от COVID-19
15:38Глава Татарстана подал документы в избирком для выдвижения на новый срок
15:36Жилец дома на северо-востоке Москвы рассказал о моменте взрыве
15:35Президент Афганистана осудил атаку на юге страны
15:31В Челябинской области второй сотрудник минстроя заболел COVID-19
15:29Поклонская определила победителя конкурса на лучший аниме-рисунок с ней
15:27В Ставропольском крае назначили нового министра здравоохранения
Лента новостейМолния