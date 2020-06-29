https://ria.ru/20200629/1573622180.html
Минобороны Украины заявило о шести обстрелах в Донбассе
Минобороны Украины заявило о шести обстрелах позиций силовиков в Донбассе в понедельник, двое военных получили ранения. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:18
2020-06-29T13:18
ситуация в днр и лнр
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донецкая народная республика
министерство обороны украины
минск
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https://ria.ru/20200629/1573613918.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156036/99/1560369905_0:254:3071:1981_1400x0_80_0_0_8933d7849373bc8ae17808d4596de222.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство обороны украины, минск, оон, в мире