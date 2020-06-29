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Минобороны Украины заявило о шести обстрелах в Донбассе
Минобороны Украины заявило о шести обстрелах позиций силовиков в Донбассе в понедельник, двое военных получили ранения. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:18
ситуация в днр и лнр
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство обороны украины, минск, оон, в мире

Минобороны Украины заявило о шести обстрелах в Донбассе

13:18 29.06.2020
479
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОтвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
Отвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 29 июн - РИА Новости. Минобороны Украины заявило о шести обстрелах позиций силовиков в Донбассе в понедельник, двое военных получили ранения.
Ранее украинские силовики заявили, что зафиксировали восемь обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.
По данным министерства обороны Украины, в понедельник "задокументировано шесть случаев открытия огня" ополченцами.
"С начала суток двое наших военнослужащих были эвакуированы с боевых позиций с осколочными ранениями. Сейчас им оказывается медицинская помощь", - сообщается на сайте ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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9 декабря 2019, 21:34
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны УкраиныМинскООНВ мире
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