Следствие выступило за продление ареста основателя "Омбудсмена полиции"

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Следствие попросило Дорогомиловский суд Москвы продлить заключение под стражу основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в суде в понедельник.
"Ходатайство следствия о продлении Воронцову срока содержания под стражей суд рассмотрит 2 июля", - рассказал собеседник агентства.
По данным полиции Москвы, Воронцов в октябре 2017 года вымогал 300 тысяч рублей у бывшего столичного полицейского, угрожая опубликовать его интимное фото. В итоге, как заявили в полиции, дискредитирующие снимки были опубликованы в сети - в частности, в паблике Воронцова.
Позже стало известно, что на основателя "Омбудсмена полиции" завели еще одно уголовное дело, о распространении порнографии – фото некоей женщины. В рамках этого дела в Вологде был арестован помощник Воронцова по паблику Игорь Худяков.
Кроме того, в середине апреля Воронцова допрашивали по другому уголовному делу, о распространении фейка о коронавирусе, но после беседы со следователем в качестве свидетеля отпустили.
Адвокат Сергей Бадамшин ранее рассказал РИА Новости, что его подзащитный не признает себя виновным и считает уголовное преследование "расправой за его деятельность".
Воронцов позиционирует свой проект "Омбудсмен полиции" как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ. Во "ВКонтакте" у проекта более 380 тысяч подписчиков, в Telegram и Instagram – в общей сложности еще около 180 тысяч.