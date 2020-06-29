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Следствие выступило за продление ареста основателя "Омбудсмена полиции"
Следствие попросило Дорогомиловский суд Москвы продлить заключение под стражу основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова по делу о... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:15
игорь худяков ("омбудсмен полиции")
владимир воронцов (омбудсмен полиции)
сергей бадамшин
telegram (приложение)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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игорь худяков ("омбудсмен полиции"), владимир воронцов (омбудсмен полиции), сергей бадамшин, telegram (приложение), происшествия

Следствие выступило за продление ареста основателя "Омбудсмена полиции"

13:15 29.06.2020
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Основатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов в суде. Кадр видео
Основатель паблика Омбудсмен полиции Владимир Воронцов в суде. Кадр видео
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Следствие попросило Дорогомиловский суд Москвы продлить заключение под стражу основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в суде в понедельник.
"Ходатайство следствия о продлении Воронцову срока содержания под стражей суд рассмотрит 2 июля", - рассказал собеседник агентства.
По данным полиции Москвы, Воронцов в октябре 2017 года вымогал 300 тысяч рублей у бывшего столичного полицейского, угрожая опубликовать его интимное фото. В итоге, как заявили в полиции, дискредитирующие снимки были опубликованы в сети - в частности, в паблике Воронцова.
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Администратора "Омбудсмена полиции" обвинили в распространении порно
Позже стало известно, что на основателя "Омбудсмена полиции" завели еще одно уголовное дело, о распространении порнографии – фото некоей женщины. В рамках этого дела в Вологде был арестован помощник Воронцова по паблику Игорь Худяков.
Кроме того, в середине апреля Воронцова допрашивали по другому уголовному делу, о распространении фейка о коронавирусе, но после беседы со следователем в качестве свидетеля отпустили.
Адвокат Сергей Бадамшин ранее рассказал РИА Новости, что его подзащитный не признает себя виновным и считает уголовное преследование "расправой за его деятельность".
Воронцов позиционирует свой проект "Омбудсмен полиции" как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ. Во "ВКонтакте" у проекта более 380 тысяч подписчиков, в Telegram и Instagram – в общей сложности еще около 180 тысяч.
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Игорь Худяков ("Омбудсмен полиции")Владимир Воронцов (Омбудсмен полиции)Сергей БадамшинTelegram (приложение)Происшествия
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