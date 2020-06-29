Глава ОСК оценил возможность модернизации космодрома "Морской старт"

"Морской старт", если нам его позволят достроить - американцы, вы знаете, наложили кучу ограничений на его использование и его возможности. Мне кажется, что мы на сегодняшний день много смогли разработать морских технологий, что возможность организации запусков с этой платформы или чего-то подобного этой платформе, было бы достаточно хорошим элементом развития наших космических возможностей", - сказал он журналистам.