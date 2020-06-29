Глава ОСК оценил возможность модернизации космодрома "Морской старт"

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация могла бы модернизировать плавучий космодром "Морской старт", необходимые технологии наработаны, заявил гендиректор ОСК Алексей Рахманов.
"Морской старт", если нам его позволят достроить - американцы, вы знаете, наложили кучу ограничений на его использование и его возможности. Мне кажется, что мы на сегодняшний день много смогли разработать морских технологий, что возможность организации запусков с этой платформы или чего-то подобного этой платформе, было бы достаточно хорошим элементом развития наших космических возможностей", - сказал он журналистам.
Рахманов не уточнил, о каких конкретно ограничениях по применению "Морского старта" идет речь.
18 июня, 12:22"Росатом" оценил стоимость космодрома "Морской старт"
Ранее сообщалось, что перед транспортировкой космодрома в Россию с пусковой платформы Odyssey и командного судна в США сняли все иностранное оборудование: речь идет об информационно-связном оборудовании компании Boeing и пусковом оборудовании украинского производства для ракеты "Зенит" от "Южмаша".
Проект "Морской старт" создан в 1995 году для эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. В 2016 году S7 Group объявила о подписании контракта с группой компаний Sea Launch (дочернее предприятие РКК "Энергия"), предусматривающего покупку имущественного комплекса проекта "Морской старт". В марте 2020 года комплекс, получив предварительное одобрение со стороны госдепа США, был перевезен в Россию.
В конце апреля председатель совета директоров S7 Group Вячеслав Филев сообщил в интервью газете "Коммерсант", что проект "Морской старт" заморожен до лучших времен. Примерно в это же время стало известно, что "Роскосмос" поставил задачу своим предприятиям провести экономическое обоснование возобновления работы "Морского старта" - оценить затраты на ремонт плавучего космодрома и создание новой ракеты "Союз-7". При этом пуски планируется возобновить с 2024 года.
Сообщалось, что к покупке комплекса проявляет интерес "Росатом".