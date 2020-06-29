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Глава ОСК оценил возможность модернизации космодрома "Морской старт"
Объединенная судостроительная корпорация могла бы модернизировать плавучий космодром "Морской старт", необходимые технологии наработаны, заявил гендиректор ОСК... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:13
алексей рахманов
космос - риа наука
объединенная судостроительная корпорация
союз
s7 airlines
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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алексей рахманов, космос - риа наука, объединенная судостроительная корпорация, союз, s7 airlines, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сша

Глава ОСК оценил возможность модернизации космодрома "Морской старт"

13:13 29.06.2020
1369
© Фото : S7 spaceПлавучий космодром "Морской старт"
Плавучий космодром Морской старт
© Фото : S7 space
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация могла бы модернизировать плавучий космодром "Морской старт", необходимые технологии наработаны, заявил гендиректор ОСК Алексей Рахманов.
"Морской старт", если нам его позволят достроить - американцы, вы знаете, наложили кучу ограничений на его использование и его возможности. Мне кажется, что мы на сегодняшний день много смогли разработать морских технологий, что возможность организации запусков с этой платформы или чего-то подобного этой платформе, было бы достаточно хорошим элементом развития наших космических возможностей", - сказал он журналистам.
Рахманов не уточнил, о каких конкретно ограничениях по применению "Морского старта" идет речь.
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Ранее сообщалось, что перед транспортировкой космодрома в Россию с пусковой платформы Odyssey и командного судна в США сняли все иностранное оборудование: речь идет об информационно-связном оборудовании компании Boeing и пусковом оборудовании украинского производства для ракеты "Зенит" от "Южмаша".
Проект "Морской старт" создан в 1995 году для эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. В 2016 году S7 Group объявила о подписании контракта с группой компаний Sea Launch (дочернее предприятие РКК "Энергия"), предусматривающего покупку имущественного комплекса проекта "Морской старт". В марте 2020 года комплекс, получив предварительное одобрение со стороны госдепа США, был перевезен в Россию.
В конце апреля председатель совета директоров S7 Group Вячеслав Филев сообщил в интервью газете "Коммерсант", что проект "Морской старт" заморожен до лучших времен. Примерно в это же время стало известно, что "Роскосмос" поставил задачу своим предприятиям провести экономическое обоснование возобновления работы "Морского старта" - оценить затраты на ремонт плавучего космодрома и создание новой ракеты "Союз-7". При этом пуски планируется возобновить с 2024 года.
Сообщалось, что к покупке комплекса проявляет интерес "Росатом".
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Алексей РахмановКосмос - РИА НаукаОбъединенная судостроительная корпорацияСоюзS7 AirlinesГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"США
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