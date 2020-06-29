В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

"Куйвашев подписал указ о продлении до 6 июля самоизоляции для людей 65+ и тех, кто имеет хронические болезни. Продление режима самоизоляции для людей из групп риска позволит дополнительно обезопасить их в период распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.