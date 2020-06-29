https://ria.ru/20200629/1573621847.html
В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает в... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:13
2020-06-29T13:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
евгений куйвашев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151702/98/1517029846_0:56:1089:669_1400x0_80_0_0_bf16ffecede9ce1864ca026c0c95baca.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151702/98/1517029846_0:56:1089:669_1400x0_80_0_0_bf16ffecede9ce1864ca026c0c95baca.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151702/98/1517029846_0:0:1089:818_1400x0_80_0_0_bf3f1f7bcb4b29086f3e5a2c62f7669a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151702/98/1517029846_0:0:1089:1090_1400x0_80_0_0_b24864faa49322e9e9a427f0327544ba.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, евгений куйвашев, общество