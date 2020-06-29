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В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает в... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:13
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В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

13:13 29.06.2020
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© Фото предоставлено департаментом информационной политики губернатора Свердловской областиГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
© Фото предоставлено департаментом информационной политики губернатора Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Куйвашев подписал указ о продлении до 6 июля самоизоляции для людей 65+ и тех, кто имеет хронические болезни. Продление режима самоизоляции для людей из групп риска позволит дополнительно обезопасить их в период распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступил в силу, уточняет штаб.
На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 12516 случаев коронавирусной инфекции, 93 человека скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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