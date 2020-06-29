Роспотребнадзор оценил ситуацию с уровнем радиации в регионах

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Измерение уровня радиации в регионах России, проводимое Роспотребнадзором, показывают его стабильность, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в пятницу в ряде СМИ появились сообщения о том, что в начале июня органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии фиксировали в атмосфере над территорией Северной Европы небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов, имеющих так называемое реакторное происхождение. Также сообщалось, что, согласно расчетам Национального института здоровья и окружающей среды Нидерландов, эти изотопы якобы поступили со стороны России, и что причиной произошедшего может быть разгерметизация топливного элемента в реакторе какой-либо АЭС.
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"Измерения уровня гамма-фона, проводимые Роспотребнадзором в субъектах Российской Федерации, показывают его стабильность", - говорится в сообщении.
Федеральные органы исполнительной власти России, осуществляющие мониторинг радиационной обстановки, также не подтверждают информацию опубликованную в интернете, уточнили в пресс-службе.