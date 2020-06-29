Роспотребнадзор оценил ситуацию с уровнем радиации в регионах

"Период полураспада": что радиация делает с человеком Облучение – это не всегда приговор, необязательно рак или страшные мутации. Вред для здоровья зависит, в основном, конечно, от полученной дозы радиации. Одно из самых тяжелых последствий – острая лучевая болезнь. Об этом – в новом выпуске спецпроекта радио Sputnik "Период полураспада".