Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200629/1573621751.html
Роспотребнадзор оценил ситуацию с уровнем радиации в регионах
Измерение уровня радиации в регионах России, проводимое Роспотребнадзором, показывают его стабильность, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:12
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
швеция
финляндия
норвегия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/98577/68/985776859_0:180:3456:2124_1400x0_80_0_0_bc8d096e0f9a536c51115b8e7e28ff2a.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20190924/1559029158.html
россия
швеция
финляндия
норвегия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/98577/68/985776859_0:180:3456:2124_1400x0_80_0_0_bc8d096e0f9a536c51115b8e7e28ff2a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/98577/68/985776859_192:0:3264:2304_1400x0_80_0_0_bd9f69a2de037e825694faba783b4183.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/98577/68/985776859_576:0:2880:2304_1400x0_80_0_0_88b3059627625734999198ee3d24a76a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), швеция, финляндия, норвегия, общество

Роспотребнадзор оценил ситуацию с уровнем радиации в регионах

13:12 29.06.2020
434
© РИА Новости / Илья ГорбуновДозиметр
Дозиметр
© РИА Новости / Илья Горбунов
Дозиметр. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Измерение уровня радиации в регионах России, проводимое Роспотребнадзором, показывают его стабильность, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в пятницу в ряде СМИ появились сообщения о том, что в начале июня органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии фиксировали в атмосфере над территорией Северной Европы небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов, имеющих так называемое реакторное происхождение. Также сообщалось, что, согласно расчетам Национального института здоровья и окружающей среды Нидерландов, эти изотопы якобы поступили со стороны России, и что причиной произошедшего может быть разгерметизация топливного элемента в реакторе какой-либо АЭС.
Сотрудник Полесского государственного радиационно-экологического заповедника проводит дозиметрическое обследование территории исследовательской станции Масаны, находящейся в секторе зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в Белоруссии
24 сентября 2019, 09:37Подкасты - Радио Sputnik
"Период полураспада": что радиация делает с человекомОблучение – это не всегда приговор, необязательно рак или страшные мутации. Вред для здоровья зависит, в основном, конечно, от полученной дозы радиации. Одно из самых тяжелых последствий – острая лучевая болезнь. Об этом – в новом выпуске спецпроекта радио Sputnik "Период полураспада".
"Измерения уровня гамма-фона, проводимые Роспотребнадзором в субъектах Российской Федерации, показывают его стабильность", - говорится в сообщении.
Федеральные органы исполнительной власти России, осуществляющие мониторинг радиационной обстановки, также не подтверждают информацию опубликованную в интернете, уточнили в пресс-службе.
610013
Обсудить 0
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ШвецияФинляндияНорвегияОбщество
Рекомендуем
Кремлевская набережная в Москве
В Кремле не знают об источниках информации о повышенном радиационном фоне
Медицинские маски
Эксперт дала рекомендации по ношению медицинских масок
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Кремле прокомментировали случаи неоднократного голосования по поправкам
Протестующие во время попытки снести памятник президенту США Эндрю Джексону в Вашингтоне
Песков прокомментировал снос памятников в США
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство в Тегеране, Иран
В Иране зафиксировали рекордное число жертв COVID-19 за сутки
Плавучий космодром Морской старт
Глава ОСК оценил возможность модернизации космодрома "Морской старт"
Сотрудники УрФУ и УрО РАН принимают участие в раскопках в пещерах Дальнего Востока
Уральские ученые нашли на Дальнем Востоке останки гигантской белки-летяги
Владислав Третьяк в фильме Стритрейсеры
РЕН ТВ: актер из "Улиц разбитых фонарей" ударил жену ножом
Хельсинки. Виды
В городском театре Хельсинки прогремел взрыв
Президент США Дональд Трамп
Иран потребовал от Интерпола поймать Трампа за убийство Сулеймани
Пожилой мужчина
Врач назвал характерную для долгожителей черту
Ученый, конструктор Анатолий Дарон
В США умер конструктор двигателя для ракеты Юрия Гагарина
Вакцина от коронавируса
Китайская вакцина от COVID-19 одобрена для военного использования
Основатель паблика Омбудсмен полиции Владимир Воронцов в суде. Кадр видео
Следствие выступило за продление ареста основателя "Омбудсмена полиции"
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко оценила практику голосования в течение нескольких дней
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:58Мишустин назвал борьбу с безработицей первоочередной задачей
15:58Раскольник Филарет рассказал о допросе по делу против Порошенко
15:56В Германии дело о педофилии вывело следователей на 30 тысяч подозреваемых
15:55В Кувейте число заразившихся коронавирусом превысило 45 тысяч
15:55В Москве ограничат вход в парк Зарядье из-за онлайн-концерта Мацуева
15:53Высоту орбиты МКС поднимут перед прилетом "Прогресса"
15:52Богданов обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке
15:45Токаев поручил проработать возможность введения жесткого карантина
15:45Экс-глава НПО "Космос" пойдет под суд по делу о невыплате зарплаты
15:43В столичном округе Бразилии ввели режим масштабного бедствия по COVID-19
15:42Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем
15:41Сибирский шелкопряд захватил более 50 тысяч гектаров якутских лесов
15:38КБР получила почти 80 новых аппаратов ИВЛ
15:38Главный инфекционист США оценил эффективность вакцины от COVID-19
15:38Глава Татарстана подал документы в избирком для выдвижения на новый срок
15:36Жилец дома на северо-востоке Москвы рассказал о моменте взрыве
15:35Президент Афганистана осудил атаку на юге страны
15:31В Челябинской области второй сотрудник минстроя заболел COVID-19
15:29Поклонская определила победителя конкурса на лучший аниме-рисунок с ней
15:27В Ставропольском крае назначили нового министра здравоохранения
Лента новостейМолния