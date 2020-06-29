В Иране зафиксировали рекордное число жертв COVID-19 за сутки

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 225 205, жертв – 10670. При этом на данный момент выздоровели не менее 186 180 человек.

В Иране уже две недели, за исключением одного дня, за сутки умирают более 100 пациентов с коронавирусом: 14 июня впервые более чем за два месяца зафиксировано более 100 смертей, до этого трёхзначный показатель за сутки фиксировался 13 апреля. Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.