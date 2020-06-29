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Распространение нового коронавируса
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В Иране зафиксировали рекордное число жертв COVID-19 за сутки
Иран зафиксировал рекордное число умерших за сутки пациентов с коронавирусом, скончались 162 человека, сообщила официальный представитель минздрава Сима Садат... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:11
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353
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коронавирус covid-19, сим, иран, в мире

В Иране зафиксировали рекордное число жертв COVID-19 за сутки

13:11 29.06.2020
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© AP Photo / Ebrahim NorooziПожарные распыляют дезинфицирующее средство в Тегеране, Иран
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство в Тегеране, Иран
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство в Тегеране, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 29 июн – РИА Новости. Иран зафиксировал рекордное число умерших за сутки пациентов с коронавирусом, скончались 162 человека, сообщила официальный представитель минздрава Сима Садат Лари.
Прежний антирекорд зафиксирован 4 апреля – 158 жертв.
В эфире телеканала IRINN Лари отметила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2536 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 162 человека.
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 225 205, жертв – 10670. При этом на данный момент выздоровели не менее 186 180 человек.
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
25 июня, 14:28Распространение нового коронавируса
Власти Ирана хотят обязать население носить маски из-за коронавируса
В Иране уже две недели, за исключением одного дня, за сутки умирают более 100 пациентов с коронавирусом: 14 июня впервые более чем за два месяца зафиксировано более 100 смертей, до этого трёхзначный показатель за сутки фиксировался 13 апреля. Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СимИранВ мире
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