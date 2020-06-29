В Кремле не знают об источниках информации о повышенном радиационном фоне

"Вы знаете, что у нас абсолютно совершенная современная система обеспечения мониторинга радиационной безопасности, никаких, как вы видели, оповещений о каких-то угрожающих ситуациях или аварийных нет, поэтому здесь мы не знаем источник этих сообщений специалистов из Нидерландов", - сказал Песков журналистам.