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В Кремле не знают об источниках информации о повышенном радиационном фоне
Никаких оповещений об угрозах или аварийных ситуациях, которые могли бы вызвать повышение уровня радиации в России, не было, система мониторинга радиационной... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:12
россия
дмитрий песков
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, дмитрий песков, общество

В Кремле не знают об источниках информации о повышенном радиационном фоне

13:10 29.06.2020 (обновлено: 13:12 29.06.2020)
197
© РИА Новости / Алексей МайшевКремлевская набережная в Москве
Кремлевская набережная в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Кремлевская набережная в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Никаких оповещений об угрозах или аварийных ситуациях, которые могли бы вызвать повышение уровня радиации в России, не было, система мониторинга радиационной безопасности в РФ совершенная, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В конце прошлой недели в ряде СМИ появились сообщения о том, что в начале июня органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии фиксировали в атмосфере над территорией Северной Европы небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов, имеющих так называемое реакторное происхождение. Также сообщалось, что, согласно расчетам Национального института здоровья и окружающей среды (RIVM) Нидерландов, эти изотопы якобы поступили со стороны России, и что причиной произошедшего может быть разгерметизация топливного элемента в реакторе какой-либо АЭС.
Дозиметр
13:12
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"Вы знаете, что у нас абсолютно совершенная современная система обеспечения мониторинга радиационной безопасности, никаких, как вы видели, оповещений о каких-то угрожающих ситуациях или аварийных нет, поэтому здесь мы не знаем источник этих сообщений специалистов из Нидерландов", - сказал Песков журналистам.
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