Эксперт дала рекомендации по ношению медицинских масок

"Сейчас на улице достаточно жаркая погода, поэтому оптимальный вариант – иметь в сумочке термальную воду и салфетки, но не влажные. Термальная вода богатая селеном – это отличные антиоксиданты, которые способны повышать защитные функции кожных покровов, а также обладающие противовоспалительным действием. Самый лучший способ – наносить термальную воду на лицо после каждой смены медицинской маски или респиратора, то есть через каждые 2-3 часа. Так кожа лица будет выглядеть свежей, кроме того, термальная вода обладает противовоспалительным эффектом", - сказала Махнева.