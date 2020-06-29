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Эксперт дала рекомендации по ношению медицинских масок
Термальная вода содержит антиоксиданты, повышающие защитную функцию кожных покровов, ее полезно наносить в промежутках между сменой медицинских масок,... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:10
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество

Эксперт дала рекомендации по ношению медицинских масок

13:10 29.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинские маски. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Термальная вода содержит антиоксиданты, повышающие защитную функцию кожных покровов, ее полезно наносить в промежутках между сменой медицинских масок, рассказала РИА Новости главный внештатный косметолог Московской области Наталия Махнева.
"Сейчас на улице достаточно жаркая погода, поэтому оптимальный вариант – иметь в сумочке термальную воду и салфетки, но не влажные. Термальная вода богатая селеном – это отличные антиоксиданты, которые способны повышать защитные функции кожных покровов, а также обладающие противовоспалительным действием. Самый лучший способ – наносить термальную воду на лицо после каждой смены медицинской маски или респиратора, то есть через каждые 2-3 часа. Так кожа лица будет выглядеть свежей, кроме того, термальная вода обладает противовоспалительным эффектом", - сказала Махнева.
Она подчеркнула, что протирать лицо влажными салфетками в промежутках между сменой масок не рекомендуется, поскольку это приводит к снятию необходимого коже слоя, и воздействие окружающей среды может быть более агрессивным.
"Лучше промокать папиросной бумажкой, чтобы убрать лишние остатки пота. Также есть специальные салфетки, мгновенно удаляющие жир. Эти нехитрые способы позволят сохранять кожу лица в отличном состоянии на протяжении всего дня", - резюмировала специалист.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Правила использования одноразовых медицинских масок
25 марта, 11:17Распространение нового коронавируса
Медицинские маски: инструкция по применению
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