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Песков прокомментировал снос памятников в США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с предложением снести памятник правителю русских поселений в Северной Америке Александру... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:07
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
дмитрий песков
европа
северная америка
сша
в мире
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европа
северная америка
сша
РИА Новости
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Поверженные герои: в США и Европе массово сносят памятники
В Америке и Европе активисты движения Black Lives Matter массово разрушают историческое и культурное наследие своих стран. Митингующие требуют снести памятники тем, кто поддерживал рабовладельческий строй и колониализм. В Вашингтоне подожгли статую Альберта Пайка, демонтировали памятник идеологу рабовладельческой политики Джону Кэлхуну, досталось и мореплавателю Христофору Колумбу за геноцид коренного населения Америки. Война с памятниками началась на волне массовых протестов, после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским.
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РИА Новости
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дмитрий песков, европа, северная америка, сша, в мире

Песков прокомментировал снос памятников в США

13:07 29.06.2020
911
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПротестующие во время попытки снести памятник президенту США Эндрю Джексону в Вашингтоне
Протестующие во время попытки снести памятник президенту США Эндрю Джексону в Вашингтоне
© РИА Новости
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Протестующие во время попытки снести памятник президенту США Эндрю Джексону в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с предложением снести памятник правителю русских поселений в Северной Америке Александру Баранову, заявил, что в России тоже был период сноса памятников и он не был самым блистательным в истории страны.
Координационный совет организаций российских соотечественников США (КСОРС) ранее составил онлайн-петицию против планов по сносу памятника правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX веков Александру Баранову. Согласно петиции, размещенной на сайте КСОРС, группа жителей города Ситки (штат Аляска) выступила с предложением убрать из центра города статую Александра Баранова (1747-1819).
"Что касается сноса памятников, то сейчас это приобрело массовый характер, вы знаете, что у нас в стране тоже был период, когда мы памятники сносили, это не самый был блистательный период нашей истории", - сказал Песков, комментируя ситуацию с предложением снести памятник Баранову.
По городам США и Европы прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
Протестующие во время попытки снести памятник президенту США Эндрю Джексону в Вашингтоне
26 июня, 08:00
Запад планомерно переписывает историю. И у него это получается
По всем Штатам на фоне протестов после гибели Флойда начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДмитрий ПесковЕвропаСеверная АмерикаСШАВ мире
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