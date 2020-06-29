В Кремле назвали волнения в США их внутренним делом

"Я воздержусь от каких-либо комментариев относительно, вот как вы сказали, "неспокойствия" и проявления неспокойствия, которые имеют место в США. Это внутреннее дело США, и мы искренне желаем нашим американским коллегам и американцам восстановления у них спокойствия и гармонии, насколько это возможно", - сказал Песков журналистам.