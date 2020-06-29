Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200629/1573621295.html
В Кремле назвали волнения в США их внутренним делом
Неспокойна ситуация в США - внутреннее дело этой страны, в Кремле желают своим американским коллегам и американцам восстановления спокойствия и гармонии, заявил РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:05
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
россия
христофор колумб
дмитрий песков
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573478697_0:254:3034:1961_1400x0_80_0_0_3a171252bc3a9153db85a9afed2e3e1d.jpg
https://ria.ru/20200626/1573484057.html
1
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573478697_0:254:3034:1961_1400x0_80_0_0_3a171252bc3a9153db85a9afed2e3e1d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573478697_139:0:2870:2048_1400x0_80_0_0_e70b2ad4b7d722a938ee96698d3dac6b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573478697_480:0:2528:2048_1400x0_80_0_0_a2f97c9ed4ea71aa4b833dd5735bf12e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, россия, христофор колумб, дмитрий песков, сша, в мире

В Кремле назвали волнения в США их внутренним делом

13:05 29.06.2020
297
© REUTERS / Tom BrennerАкция протеста в Вашингтоне
Акция протеста в Вашингтоне
© REUTERS / Tom Brenner
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Неспокойна ситуация в США - внутреннее дело этой страны, в Кремле желают своим американским коллегам и американцам восстановления спокойствия и гармонии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я воздержусь от каких-либо комментариев относительно, вот как вы сказали, "неспокойствия" и проявления неспокойствия, которые имеют место в США. Это внутреннее дело США, и мы искренне желаем нашим американским коллегам и американцам восстановления у них спокойствия и гармонии, насколько это возможно", - сказал Песков журналистам.
По городам США и Европы прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
По всем Штатам на фоне протестов после гибели Флойда начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.
Протестующие во время попытки снести памятник президенту США Эндрю Джексону в Вашингтоне
26 июня, 08:00
Запад планомерно переписывает историю. И у него это получается
1230014
Обсудить 1
Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаРоссияХристофор КолумбДмитрий ПесковСШАВ мире
Рекомендуем
Протестующие во время попытки снести памятник президенту США Эндрю Джексону в Вашингтоне
Песков прокомментировал снос памятников в США
Президент США Дональд Трамп
Иран потребовал от Интерпола поймать Трампа за убийство Сулеймани
Члены Талибана во время передачи оружия
В Кремле оценили публикацию NYT о "сговоре" России с талибами
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле назвали утверждения о "сговоре" России с талибами ложью
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Кремле солидарны с позицией ЦИК по данным exit poll по голосованию
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
В РПЦ оценили вывешивание флагов ЛГБТ-сообществ на посольствах в России
Ученый, конструктор Анатолий Дарон
В США умер конструктор двигателя для ракеты Юрия Гагарина
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство в Тегеране, Иран
В Иране зафиксировали рекордное число жертв COVID-19 за сутки
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Стоп-кадр сатирического видеоролика о вымышленном депутате Виталии Наливкине
Проект о "депутате Наливкине" планируют вывести на международный уровень
Владислав Третьяк в фильме Стритрейсеры
РЕН ТВ: актер из "Улиц разбитых фонарей" ударил жену ножом
Статуя Фемиды в суде
Жителя Дагестана будут судить по статье о преступной иерархии
Флаги Евросоюза в предвыборном штабе мэра Варшавы, кандидата от оппозиционного объединения Гражданская коалиция Рафала Тшасковского в день выборов президента Польши в Варшаве
Эксперт не ждет изменений в отношениях с Россией после выборов в Польше
Кремлевская набережная в Москве
В Кремле не знают об источниках информации о повышенном радиационном фоне
Флаги США и Евросоюза
Исследование: пандемия резко подорвала доверие европейцев к США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:56В Германии дело о педофилии вывело следователей на 30 тысяч подозреваемых
15:55В Кувейте число заразившихся коронавирусом превысило 45 тысяч
15:55В Москве ограничат вход в парк Зарядье из-за онлайн-концерта Мацуева
15:53Высоту орбиты МКС поднимут перед прилетом "Прогресса"
15:52Богданов обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке
15:45Токаев поручил проработать возможность введения жесткого карантина
15:45Экс-глава НПО "Космос" пойдет под суд по делу о невыплате зарплаты
15:43В столичном округе Бразилии ввели режим масштабного бедствия по COVID-19
15:42Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем
15:41Сибирский шелкопряд захватил более 50 тысяч гектаров якутских лесов
15:38КБР получила почти 80 новых аппаратов ИВЛ
15:38Главный инфекционист США оценил эффективность вакцины от COVID-19
15:38Глава Татарстана подал документы в избирком для выдвижения на новый срок
15:36Жилец дома на северо-востоке Москвы рассказал о моменте взрыве
15:35Президент Афганистана осудил атаку на юге страны
15:31В Челябинской области второй сотрудник минстроя заболел COVID-19
15:29Поклонская определила победителя конкурса на лучший аниме-рисунок с ней
15:27В Ставропольском крае назначили нового министра здравоохранения
15:27ПФР назвал число подавших заявление о выборе электронной трудовой книжки
15:27В Калининграде откроют стационар для туристов с COVID-19
Лента новостейМолния