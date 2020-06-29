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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200629/1573621221.html
В Кремле солидарны с позицией ЦИК по данным exit poll по голосованию
В Кремле солидарны с позицией ЦИК по публикации данных экзитпола по голосованию о поправках к конституции: речь идет не о выборах, то есть не о конкурентном... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:04
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
вциом
цик рф
дмитрий песков
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
конституция рф, вциом, цик рф, дмитрий песков, политика

В Кремле солидарны с позицией ЦИК по данным exit poll по голосованию

13:04 29.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В Кремле солидарны с позицией ЦИК по публикации данных экзитпола по голосованию о поправках к конституции: речь идет не о выборах, то есть не о конкурентном процессе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ВЦИОМ опубликовал данные экзитпола по голосованию о поправках в конституцию, что противоречит устоявшейся практике. Также, напомнили они, в законе "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" есть прямой запрет на публикацию таких данных за пять дней до голосования и в день голосования. В ЦИК при этом заявляли, что публикация возможна.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова после заседания ЦИК РФ
11:47Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова сожалеет о публикации данных exit poll голосования по поправкам
"Здесь главным уполномоченным ведомством является Центральная избирательная комиссия. Поэтому заключение ЦИК, наверное, является основополагающим. Мнение Кремля вряд ли здесь применимо. И в данном случае единственное, что нужно учитывать, что, конечно, речь не идет о конкурентном голосовании: то есть это не выборы, это голосование", - сказал Песков.
Он добавил, что, скорее всего, нужно "солидаризироваться с точкой зрения ЦИК".
По его словам, это может способствовать информированности населения, "хотя информированность и так, по имеющимся данным, находится весьма на высоком уровне", добавил он.
Паспорт и брошюра в пункте приема заявлений о голосовании
22 июня, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Поправки к Конституции: не отречемся от старого мира
Песков отрицательно ответил на вопрос, оказывает ли публикация предварительных результатов влияние на избирателей.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВЦИОМЦИК РФДмитрий ПесковПолитика
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