В Кремле солидарны с позицией ЦИК по данным exit poll по голосованию

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В Кремле солидарны с позицией ЦИК по публикации данных экзитпола по голосованию о поправках к конституции: речь идет не о выборах, то есть не о конкурентном процессе, заявил пресс-секретарь главы государства В Кремле солидарны с позицией ЦИК по публикации данных экзитпола по голосованию о поправках к конституции: речь идет не о выборах, то есть не о конкурентном процессе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

ВЦИОМ опубликовал данные экзитпола по голосованию о поправках в конституцию, что противоречит устоявшейся практике. Также, напомнили они, в законе "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" есть прямой запрет на публикацию таких данных за пять дней до голосования и в день голосования. В ЦИК при этом заявляли, что публикация возможна.

"Здесь главным уполномоченным ведомством является Центральная избирательная комиссия. Поэтому заключение ЦИК, наверное, является основополагающим. Мнение Кремля вряд ли здесь применимо. И в данном случае единственное, что нужно учитывать, что, конечно, речь не идет о конкурентном голосовании: то есть это не выборы, это голосование", - сказал Песков.

Он добавил, что, скорее всего, нужно "солидаризироваться с точкой зрения ЦИК".

По его словам, это может способствовать информированности населения, "хотя информированность и так, по имеющимся данным, находится весьма на высоком уровне", добавил он.

Песков отрицательно ответил на вопрос, оказывает ли публикация предварительных результатов влияние на избирателей.