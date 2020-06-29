Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин в понедельник проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, также вечером ожидается международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

Он рассказал, что Путин в понедельник находится в Ново-Огарево, его рабочий день будет посвящен работе по внутренней повестке.

"В районе 14.00 планируется оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Оно будет в режиме видеоконференции", - сказал Песков.

Он добавил, что по тематике совещания Кремль сделает соответствующее сообщение.