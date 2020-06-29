https://ria.ru/20200629/1573621187.html
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, также вечером ожидается международный телефонный... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:04
2020-06-29T13:04
дмитрий песков
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, политика
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
в понедельник проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, также вечером ожидается международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
Он рассказал, что Путин в понедельник находится в Ново-Огарево, его рабочий день будет посвящен работе по внутренней повестке.
"В районе 14.00 планируется оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Оно будет в режиме видеоконференции", - сказал Песков.
Он добавил, что по тематике совещания Кремль сделает соответствующее сообщение.
Также Песков сообщил, что в понедельник состоятся рабочие контакты, а "ближе к вечеру мы ожидаем его международный телефонный разговор". Он также пообещал сообщить, какие темы будут обсуждаться в ходе этого разговора.