https://ria.ru/20200629/1573621125.html
В Белизе рассказали, когда страна откроется для туристов
Премьер-министр Белиза Дин Барроу объявил, что международный аэропорт Филипа Голдсона, расположенный в Ледивилле, вновь откроется 15 августа, что фактически... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:16
2020-06-29T14:16
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, белиз, мексика, гватемала (республика), сша
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости.
Премьер-министр Белиза Дин Барроу объявил, что международный аэропорт Филипа Голдсона, расположенный в Ледивилле, вновь откроется 15 августа, что фактически положит начало международному туризму в стране, сообщает
Lonely Planet.
"Решение не было легким. В нашем регионе число случаев заражения новым коронавирусом продолжает расти. В США, нашем крупнейшем источнике туристов, количество штатов, где фиксируется существенный скачок в показателях по COVID-19, вызывает тревогу, — сказал Барроу. – Тем более, Флорида, вероятно, станет новым американским эпицентром, а Калифорния и Техас, из которых также осуществляются прямые рейсы в Белиз, относятся к числу тех, где наблюдается возрождение вируса".
Он добавил, что так как, по словам экспертов, конца проблем с коронавирусом пока не видно, власти решили, что дальнейшее ожидание не обеспечит более благоприятную стартовую площадку для возобновления туризма.
Перед прибытием в Белиз гости должны будут загрузить приложение Belize Health, которое позволит властям отслеживать их передвижение по всей стране. Регистрироваться в приложении нужно ежедневно.
Путешественникам рекомендуется сдать тест на COVID-19. Тем, кто не сделал этого до прибытия, придется пройти исследование в аэропорту за свой счет. Туристы с положительным результатом будут помещены в карантин на 14 дней, также за свой счет.
В самой стране утверждена программа "Золотой стандарт туризма" для ресторанов, отелей и туроператоров. Она предполагает маски для лица в общественных местах, дезинфекторы рук, ограничение пропускной способности для групп путешественников и использование бесконтактных платежных систем.
Сухопутные границы с Мексикой и Гватемалой останутся закрытыми в обозримом будущем.