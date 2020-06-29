В Белизе рассказали, когда страна откроется для туристов

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Премьер-министр Белиза Дин Барроу объявил, что международный аэропорт Филипа Голдсона, расположенный в Ледивилле, вновь откроется 15 августа, что фактически положит начало международному туризму в стране, Премьер-министр Белиза Дин Барроу объявил, что международный аэропорт Филипа Голдсона, расположенный в Ледивилле, вновь откроется 15 августа, что фактически положит начало международному туризму в стране, сообщает Lonely Planet.

"Решение не было легким. В нашем регионе число случаев заражения новым коронавирусом продолжает расти. В США, нашем крупнейшем источнике туристов, количество штатов, где фиксируется существенный скачок в показателях по COVID-19, вызывает тревогу, — сказал Барроу. – Тем более, Флорида, вероятно, станет новым американским эпицентром, а Калифорния и Техас, из которых также осуществляются прямые рейсы в Белиз, относятся к числу тех, где наблюдается возрождение вируса".

Он добавил, что так как, по словам экспертов, конца проблем с коронавирусом пока не видно, власти решили, что дальнейшее ожидание не обеспечит более благоприятную стартовую площадку для возобновления туризма.

Перед прибытием в Белиз гости должны будут загрузить приложение Belize Health, которое позволит властям отслеживать их передвижение по всей стране. Регистрироваться в приложении нужно ежедневно.

Путешественникам рекомендуется сдать тест на COVID-19. Тем, кто не сделал этого до прибытия, придется пройти исследование в аэропорту за свой счет. Туристы с положительным результатом будут помещены в карантин на 14 дней, также за свой счет.

В самой стране утверждена программа "Золотой стандарт туризма" для ресторанов, отелей и туроператоров. Она предполагает маски для лица в общественных местах, дезинфекторы рук, ограничение пропускной способности для групп путешественников и использование бесконтактных платежных систем.