В Кремле оценили публикацию NYT о "сговоре" России с талибами

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ложью публикацию газеты New York Times о "сговоре" Москвы с талибами.
"Если в Соединенных Штатах Америки специальные службы продолжают быть подотчетными президенту, то тогда я предлагаю ориентироваться на соответствующие заявления президента Трампа, который дал уже оценку этим публикациям", — добавил представитель Кремля.
Он также выразил сожаление, что в последние годы "крупнейшие", "уважаемые" и "высококлассные" мировые СМИ все чаще "не гнушаются публиковать абсолютные утки, что, конечно, не способствует продолжению их высокого реноме и престижа".
Песков также отметил, что Путин и Трамп эту тему в 2020 году не обсуждали.
На минувшей неделе газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей разведки США написала, что российская военная разведка якобы предлагала заплатить связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Никаких доказательств издание не предоставило.
После публикации в адрес российских дипломатов в Вашингтоне начали поступать угрозы. Посольство потребовало от властей адекватно отреагировать на них.
Президент США Дональд Трамп назвал статью NYT заказухой.