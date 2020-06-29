В Кремле оценили публикацию NYT о "сговоре" России с талибами

"Если в Соединенных Штатах Америки специальные службы продолжают быть подотчетными президенту, то тогда я предлагаю ориентироваться на соответствующие заявления президента Трампа, который дал уже оценку этим публикациям", — добавил представитель Кремля.

Он также выразил сожаление, что в последние годы "крупнейшие", "уважаемые" и "высококлассные" мировые СМИ все чаще "не гнушаются публиковать абсолютные утки, что, конечно, не способствует продолжению их высокого реноме и престижа".