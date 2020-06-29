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В Кремле оценили публикацию NYT о "сговоре" России с талибами
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ложью публикацию газеты New York Times о "сговоре" Москвы с талибами. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:43
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
в мире
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2020
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, в мире

В Кремле оценили публикацию NYT о "сговоре" России с талибами

13:02 29.06.2020 (обновлено: 13:43 29.06.2020)
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© REUTERS / ParwizЧлены "Талибана" во время передачи оружия
Члены Талибана во время передачи оружия
© REUTERS / Parwiz
Члены "Талибана" во время передачи оружия . Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ложью публикацию газеты New York Times о "сговоре" Москвы с талибами.
"Если в Соединенных Штатах Америки специальные службы продолжают быть подотчетными президенту, то тогда я предлагаю ориентироваться на соответствующие заявления президента Трампа, который дал уже оценку этим публикациям", — добавил представитель Кремля.
Он также выразил сожаление, что в последние годы "крупнейшие", "уважаемые" и "высококлассные" мировые СМИ все чаще "не гнушаются публиковать абсолютные утки, что, конечно, не способствует продолжению их высокого реноме и престижа".
Песков также отметил, что Путин и Трамп эту тему в 2020 году не обсуждали.
Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Вчера, 18:22
Болтон объяснил реакцию Трампа на сообщения о сговоре России с талибами
На минувшей неделе газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей разведки США написала, что российская военная разведка якобы предлагала заплатить связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Никаких доказательств издание не предоставило.
После публикации в адрес российских дипломатов в Вашингтоне начали поступать угрозы. Посольство потребовало от властей адекватно отреагировать на них.
Президент США Дональд Трамп назвал статью NYT заказухой.
Здание Министерства иностранных дел России
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В МИД прокомментировали новую публикацию о "сговоре" России с талибами
8460004
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Дональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
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