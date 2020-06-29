В Кремле назвали утверждения о "сговоре" России с талибами ложью

"Первое - эти утверждения являются ложью. Второе - если в Соединенных Штатах Америки специальные службы продолжают быть подотчетными президенту, то тогда я предлагаю ориентироваться на соответствующие заявления президента (Дональда) Трампа, который дал уже оценку этим публикациям. И третье - мы просто в очередной раз можем выразить сожаление в связи с тем, что когда-то крупнейшие мировые СМИ, уважаемые мировые СМИ, высококлассные мировые СМИ в последние годы все чаще и чаще не гнушаются публиковать абсолютные утки, что, конечно, не способствует продолжению их высокого реноме и престижа", - прокомментировал Песков подобные заявления средств массовой информации.