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В Кремле назвали утверждения о "сговоре" России с талибами ложью
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, выразил сожаление, что когда-то крупнейшие и РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:04
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353
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дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, сша, россия, афганистан, талибан, в мире

В Кремле назвали утверждения о "сговоре" России с талибами ложью

13:02 29.06.2020 (обновлено: 13:04 29.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, выразил сожаление, что когда-то крупнейшие и уважаемые мировые СМИ не гнушаются подобными "утками".
Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было. Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Президент США Дональд Трамп назвал статью "заказухой".
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
12:37Сказано в эфире
"Раскрыты все карты". Эксперт о скандале в США из-за обвинений в адрес РФРазведка США сочла данные о "сговоре" России с талибами недостоверными. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев.
"Первое - эти утверждения являются ложью. Второе - если в Соединенных Штатах Америки специальные службы продолжают быть подотчетными президенту, то тогда я предлагаю ориентироваться на соответствующие заявления президента (Дональда) Трампа, который дал уже оценку этим публикациям. И третье - мы просто в очередной раз можем выразить сожаление в связи с тем, что когда-то крупнейшие мировые СМИ, уважаемые мировые СМИ, высококлассные мировые СМИ в последние годы все чаще и чаще не гнушаются публиковать абсолютные утки, что, конечно, не способствует продолжению их высокого реноме и престижа", - прокомментировал Песков подобные заявления средств массовой информации.
На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Дональд Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
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Дональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАРоссияАфганистанТалибанВ мире
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