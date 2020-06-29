В Кремле назвали утверждения о "сговоре" России с талибами ложью

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, выразил сожаление, что когда-то крупнейшие и уважаемые мировые СМИ не гнушаются подобными "утками".
Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было. Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Президент США Дональд Трамп назвал статью "заказухой".
12:37Сказано в эфире"Раскрыты все карты". Эксперт о скандале в США из-за обвинений в адрес РФРазведка США сочла данные о "сговоре" России с талибами недостоверными. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев.
"Первое - эти утверждения являются ложью. Второе - если в Соединенных Штатах Америки специальные службы продолжают быть подотчетными президенту, то тогда я предлагаю ориентироваться на соответствующие заявления президента (Дональда) Трампа, который дал уже оценку этим публикациям. И третье - мы просто в очередной раз можем выразить сожаление в связи с тем, что когда-то крупнейшие мировые СМИ, уважаемые мировые СМИ, высококлассные мировые СМИ в последние годы все чаще и чаще не гнушаются публиковать абсолютные утки, что, конечно, не способствует продолжению их высокого реноме и престижа", - прокомментировал Песков подобные заявления средств массовой информации.
На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Дональд Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.