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Жителя Дагестана будут судить по статье о преступной иерархии
Прокуратура направила в Верховный суд Дагестана уголовное дело жителя Махачкалы, которого будут судить по статье о преступной иерархии, сообщает надзорное... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:59
махачкала
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махачкала, происшествия

Жителя Дагестана будут судить по статье о преступной иерархии

12:59 29.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 29 июн - РИА Новости. Прокуратура направила в Верховный суд Дагестана уголовное дело жителя Махачкалы, которого будут судить по статье о преступной иерархии, сообщает надзорное ведомство.
По версии следствия, с 1990 года по настоящее время житель Махачкалы занимает высшее положение в преступной иерархии. По данным прокуратуры, свое влияние в преступной среде он использует в целях организации, руководства и координации преступной деятельности на территории республики.
Статуя Фемиды в суде
16 июня, 17:03
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"Прокуратурой республики Дагестан утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Махачкалы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии)", - говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в Верховный суд республики Дагестан для рассмотрения по существу, добавляет ведомство.
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