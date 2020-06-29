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Япония расширила запрет на въезд из-за COVID-19
Правительство Японии вновь расширило список стран, въезд из которых запрещен на фоне пандемии коронавируса, добавив в него еще 18 государств. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:56
распространение нового коронавируса
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, мид японии‎, куба, япония, грузия, в мире

Япония расширила запрет на въезд из-за COVID-19

12:56 29.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТокио
Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Токио. Архивное фото
ТОКИО, 29 июн - РИА Новости. Правительство Японии вновь расширило список стран, въезд из которых запрещен на фоне пандемии коронавируса, добавив в него еще 18 государств.
К изначальному списку были добавлены Грузия, Алжир, Куба, Камерун и другие. Полный список стран и территорий опубликован на сайте МИД Японии.
В начале месяца МИД Японии повысил уровень "опасности поездок" для этих 18 стран до третьего. Это предполагает полный отказ от поездок в указанные регионы. Всего шкала подразумевает четыре степени опасности, где "первый" - самый мягкий, а "четвертый" предусматривает вынесение рекомендации об эвакуации.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗМИД Японии‎КубаЯпонияГрузияВ мире
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