Япония расширила запрет на въезд из-за COVID-19

К изначальному списку были добавлены Грузия, Алжир, Куба, Камерун и другие. Полный список стран и территорий опубликован на сайте МИД Японии.

В начале месяца МИД Японии повысил уровень "опасности поездок" для этих 18 стран до третьего. Это предполагает полный отказ от поездок в указанные регионы. Всего шкала подразумевает четыре степени опасности, где "первый" - самый мягкий, а "четвертый" предусматривает вынесение рекомендации об эвакуации.