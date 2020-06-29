Эксперт не ждет изменений в отношениях с Россией после выборов в Польше

Флаги Евросоюза в предвыборном штабе мэра Варшавы, кандидата от оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Рафала Тшасковского в день выборов президента Польши в Варшаве

Флаги Евросоюза в предвыборном штабе мэра Варшавы, кандидата от оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Рафала Тшасковского в день выборов президента Польши в Варшаве

ВАРШАВА, 29 июн - РИА Новости. Ни один из участников второго тура выборов президента Польши не наладит польско-российские отношения, считает президент общества сотрудничества "Польша-Россия" Ежи Смолиньский.

В воскресенье в Польше прошел первый тур президентских выборов, в котором приняли участие 11 кандидатов. После обработки почти 100% бюллетеней с большим отрывом от конкурентов во второй тур выходят действующий глава государства Анджей Дуда и кандидат от оппозиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский

"С полной уверенностью можно сказать, что если выборы выиграет действующий президент, то международная политика будет продолжена, в том числе и по отношению к Российской Федерации. Уже видно из визита на прошлой неделе президента Дуды в Вашингтон, что нынешнее правительство и президент, если Дуда далее будет президентом, будут просто продолжать то, что делали до сих пор", - сказал Смолиньский РИА Новости.

"Так что не стоит ожидать никаких существенных изменений в двусторонних отношениях", - считает он.

Собеседник агентства также не питает иллюзий относительно польско-российских отношений в случае победы на выборах Тшасковского. "В случае победы Рафала Тшасковского, произойдет изменение политики, но не знаю, будет ли изменение во внешней политике. Во время избирательной кампании господин Тшасковский очень мало говорил о внешней политике. Но я не думаю, чтобы он резко изменил отношение Польши к Российской Федерации", - сказал он.

Смолиньский пояснил, что внешнюю политику Польши во многом определяет правительство страны, которое в любом случае останется прежним (в настоящее время у власти в Польше находится партия " Право и справедливость Ярослава Качиньского ).

"В случае победы господина Тшасковского ему будет трудно работать. Процесс медленного размораживания может иметь место, но это будет очень долгий период, потому, что внешнюю политику определяет не только президент, а также ее в соответствии с нашей конституцией определяет правительство и министр иностранных дел", - сказал собеседник агентства.