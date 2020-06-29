Зюганов оценил возможные последствия дистанционного обучения

"Нам сейчас пытаются протащить "удаленку", а это окончательно угробит советскую школу, воспитание и образование. Это ставит крест на вашем будущем. Форма ЕГЭ как проверка знаний вполне допустима, но она не может определять вашу личность. Многие разлучились говорить, системно мыслить. А что касается "удаленки" - то ликвидируется коллективистский способ жизни, который нас спас", - заявил политик в ходе онлайн-общения с подписчиками в Instagram.