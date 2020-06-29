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Зюганов оценил возможные последствия дистанционного обучения
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал дистанционную форму обучения в России, отметив, что она ставит крест на будущем детей, а ЕГЭ как форма проверки знаний РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:52
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геннадий зюганов, владимир путин, общество

Зюганов оценил возможные последствия дистанционного обучения

12:52 29.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Геннадий Зюганов
Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Геннадий Зюганов . Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал дистанционную форму обучения в России, отметив, что она ставит крест на будущем детей, а ЕГЭ как форма проверки знаний не может определить личность ребенка.

"Нам сейчас пытаются протащить "удаленку", а это окончательно угробит советскую школу, воспитание и образование. Это ставит крест на вашем будущем. Форма ЕГЭ как проверка знаний вполне допустима, но она не может определять вашу личность. Многие разлучились говорить, системно мыслить. А что касается "удаленки" - то ликвидируется коллективистский способ жизни, который нас спас", - заявил политик в ходе онлайн-общения с подписчиками в Instagram.

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"Мы категорически против. Использовать эту форму (дистанционное обучение) вполне допустимо, но она не может заменить нормальный учебный процесс", - добавил Зюганов, отвечая на вопрос о своем отношении к "дистанционке".
Ранее президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября представить идеи по совершенствованию дистанционного образования при сохранении приоритета традиционного обучения.
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Геннадий ЗюгановВладимир ПутинОбщество
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