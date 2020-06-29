Зюганов оценил возможные последствия дистанционного обучения

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал дистанционную форму обучения в России, отметив, что она ставит крест на будущем детей, а ЕГЭ как форма проверки знаний не может определить личность ребенка.
"Нам сейчас пытаются протащить "удаленку", а это окончательно угробит советскую школу, воспитание и образование. Это ставит крест на вашем будущем. Форма ЕГЭ как проверка знаний вполне допустима, но она не может определять вашу личность. Многие разлучились говорить, системно мыслить. А что касается "удаленки" - то ликвидируется коллективистский способ жизни, который нас спас", - заявил политик в ходе онлайн-общения с подписчиками в Instagram.
"Мы категорически против. Использовать эту форму (дистанционное обучение) вполне допустимо, но она не может заменить нормальный учебный процесс", - добавил Зюганов, отвечая на вопрос о своем отношении к "дистанционке".
Ранее президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября представить идеи по совершенствованию дистанционного образования при сохранении приоритета традиционного обучения.