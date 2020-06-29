В Свердловской области умерли еще два пациента с COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом за сутки скончались в Свердловской области, всего умерли 93 человека, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев - 93", - говорится в сообщении.
За сутки в Свердловской области зарегистрировано еще 214 случаев COVID-19.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Арамильского, Артемовского городских округов, Алапаевского района, Березовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхотурья, Красноуральска, Лесного, Первоуральска, Качканара, Кировграда, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Режа, Серова, Сысертского и Туринского городских округов.
Всего в регионе зарегистрировано 12516 случаев коронавирусной инфекции, уточняет штаб.
Состояние 150 госпитализированных оценивается как тяжелое, 114 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 53 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 685. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки выписаны 90 человек. Всего уральские врачи вылечили 7309 пациентов, отмечает штаб.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.