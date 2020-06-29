https://ria.ru/20200629/1573620146.html
В ОСК заявили, что США надо минимум 7-8 лет на создание ледоколов
США потребуется не меньше 7-8 лет на создание мощных ледоколов, это будет стоить втрое дороже, чем в России, заявил на пресс-конференции глава Объединенной... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:45
2020-06-29T14:16
алексей рахманов
дональд трамп
арктика
объединенная судостроительная корпорация
сша
экономика
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2
арктика
сша
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей рахманов, дональд трамп, арктика, объединенная судостроительная корпорация, сша, экономика
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости/Прайм. США
потребуется не меньше 7-8 лет на создание мощных ледоколов, это будет стоить втрое дороже, чем в России, заявил на пресс-конференции глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК
) Алексей Рахманов
Президент США Дональд Трамп
распорядился разработать программу строительства ледоколов для Арктики
и Антарктики. Для того чтобы "поддерживать национальные интересы" в этих регионах, планируется разработать ледокольный флот, в котором будет не менее трех судов тяжелого класса, а также некоторое количество ледоколов среднего класса.
"Что касается Америки, вы же знаете, это страна, которая если что-то может - сделает, что не может - купит. Потому, наверняка, компетенции какие-то они смогут по всему миру насобирать. Другое дело, я абсолютно уверен, что это займет не меньше 7-8 лет, цикл такой создания современных изделий... это будет раза в три дороже, чем в России", - сказал Рахманов, отвечая на вопрос, есть ли у США компетенции в постройке ледоколов и за какое время страна сможет создать ледокольный флот, конкурирующий с российским.
Рахманов уточнил, что прогноз по срокам касается мощных ледоколов.
"Наверное, это правильное направление: страна, которая имеет пусть не такую большую и протяженную, но все-таки серьезные параметры границы по Северному морскому пути, наверное, обязана иметь такого рода решения... критиковать решение Трампа как минимум наивно", - отметил глава ОСК.
"Россия - безусловный лидер с точки зрения и флота ледоколов, и возможностей для строительства, и, конечно же, наработанных компетенций", - считает при этом Рахманов