В ОСК заявили, что США надо минимум 7-8 лет на создание ледоколов

"Что касается Америки, вы же знаете, это страна, которая если что-то может - сделает, что не может - купит. Потому, наверняка, компетенции какие-то они смогут по всему миру насобирать. Другое дело, я абсолютно уверен, что это займет не меньше 7-8 лет, цикл такой создания современных изделий... это будет раза в три дороже, чем в России", - сказал Рахманов, отвечая на вопрос, есть ли у США компетенции в постройке ледоколов и за какое время страна сможет создать ледокольный флот, конкурирующий с российским.