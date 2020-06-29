Чернышенко представит механизм расширения субсидирования авиаперелетов

"Очень важно, чтобы стоимость перелета, а она составляет примерно половину от всей стоимости тура, она была доступной. Поэтому мы планируем расширить господдержку туроператоров, и, если вы поручите, предложим меры как субсидировать часть стоимости отдыха в составе пакетных туров, организованных, когда есть место размещения гарантированное, лицензированное и средства передвижения", - сказал Чернышенко на оперативном совещании у премьер-министра.