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Чернышенко представит механизм расширения субсидирования авиаперелетов
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что в ближайшее время представит премьер-министру Михаилу Мишустину механизм расширения господдержки туроператоров,... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:07
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дмитрий чернышенко, михаил мишустин, общество

Чернышенко представит механизм расширения субсидирования авиаперелетов

12:45 29.06.2020 (обновлено: 14:07 29.06.2020)
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Илья Наймушин
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что в ближайшее время представит премьер-министру Михаилу Мишустину механизм расширения господдержки туроператоров, чтобы стоимость перелета была доступной.
"Очень важно, чтобы стоимость перелета, а она составляет примерно половину от всей стоимости тура, она была доступной. Поэтому мы планируем расширить господдержку туроператоров, и, если вы поручите, предложим меры как субсидировать часть стоимости отдыха в составе пакетных туров, организованных, когда есть место размещения гарантированное, лицензированное и средства передвижения", - сказал Чернышенко на оперативном совещании у премьер-министра.
Он обратился к главе кабмина с просьбой разрешить в ближайшее время представить предложения по механизму субсидирования.
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Вице-премьер также рассказал, как стартовала летняя программа авиаперелетов. "Появились чартеры по новым туристическим направлениям, таким как Калининград, Бурятия, Хакасия, Алтай. Вполне доступные цены", - отметил он.
Также, по словам Чернышенко, в Крым и Краснодарский край самолеты летают из большого количества российских городов. В частности, в Крым осуществляются рейсы из 45 аэропортов, а с 30 июня их количество увеличится на 14, до 59 городов. В Краснодарский край есть прямые рейсы из 46 городов России, заключил он.
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Дмитрий ЧернышенкоМихаил МишустинОбщество
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