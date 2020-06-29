Музей-заповедник "Кижи" откроется в июле

"С июля, хотел вас проинформировать, что наконец-то откроется наше "восьмое чудо света" в Кижах, где завершилась реставрация церкви Преображения Господня. И впервые за 40 лет там возобновится служба", - сказал Чернышенко на совещании у главы правительства Михаила Мишустина.