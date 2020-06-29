Музей-заповедник "Кижи" откроется в июле

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Музей-заповедник "Кижи", один из крупнейших в России музеев под открытым небом, вновь будет открыт для посещения с июля, первая за 40 лет служба пройдет в отреставрированной церкви Преображения Господня, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Всемирно известный остров Кижи находится в Карелии. На нем расположен архитектурный ансамбль, состоящий из двух церквей и колокольни XVIII-XIX веков. Жители Карелии считают Кижский погост восьмым чудом света.
"С июля, хотел вас проинформировать, что наконец-то откроется наше "восьмое чудо света" в Кижах, где завершилась реставрация церкви Преображения Господня. И впервые за 40 лет там возобновится служба", - сказал Чернышенко на совещании у главы правительства Михаила Мишустина.
Он добавил, что музеи вновь открываются сейчас по всей стране - от Калининграда до Калуги, среди прочих с середины июня в Москве открыт музей-усадьба "Архангельское".
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