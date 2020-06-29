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Музей-заповедник "Кижи" откроется в июле
Музей-заповедник "Кижи", один из крупнейших в России музеев под открытым небом, вновь будет открыт для посещения с июля, первая за 40 лет служба пройдет в... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:21
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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туризм, новости - туризм, дмитрий чернышенко, новости - религия и мировоззрение, кижи, москва, калининград

Музей-заповедник "Кижи" откроется в июле

12:43 29.06.2020 (обновлено: 13:21 29.06.2020)
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© РИА Новости / Игорь ПодгорныйПреображенская церковь в Карелии
Преображенская церковь в Карелии
© РИА Новости / Игорь Подгорный
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Музей-заповедник "Кижи", один из крупнейших в России музеев под открытым небом, вновь будет открыт для посещения с июля, первая за 40 лет служба пройдет в отреставрированной церкви Преображения Господня, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Всемирно известный остров Кижи находится в Карелии. На нем расположен архитектурный ансамбль, состоящий из двух церквей и колокольни XVIII-XIX веков. Жители Карелии считают Кижский погост восьмым чудом света.
"С июля, хотел вас проинформировать, что наконец-то откроется наше "восьмое чудо света" в Кижах, где завершилась реставрация церкви Преображения Господня. И впервые за 40 лет там возобновится служба", - сказал Чернышенко на совещании у главы правительства Михаила Мишустина.
Он добавил, что музеи вновь открываются сейчас по всей стране - от Калининграда до Калуги, среди прочих с середины июня в Москве открыт музей-усадьба "Архангельское".
Преображенская церковь XVIII века после реставрации, церковь Покрова Пресвятой Богородицы и колокольня, входящие в состав архитектурного ансамбля Государственного историко-архитектурного музея-заповедника Кижи, на острове Кижи Онежского озера в Карелии
14 октября 2019, 08:00Туризм
Жемчужина Онежского озера. Какие тайны хранит остров Кижи
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КультураТуризмНовости - ТуризмДмитрий ЧернышенкоНовости - Религия и мировоззрениеКижиМоскваКалининград
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