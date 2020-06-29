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В Австралии в штате Виктория могут вернуть ограничения по коронавирусу
Власти австралийского штата Виктория, где выявили рост числа заражений, могут ввести ограничительные меры в очагах COVID-19 и штрафы для возвращающихся... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
виктория (австралия)
мельбурн
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коронавирус covid-19, коронавирусы, виктория (австралия), мельбурн, сша, в мире

В Австралии в штате Виктория могут вернуть ограничения по коронавирусу

12:43 29.06.2020
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Власти австралийского штата Виктория, где выявили рост числа заражений, могут ввести ограничительные меры в очагах COVID-19 и штрафы для возвращающихся путешественников, которые отказываются пройти тест на коронавирус, сообщает телеканал 7News.
В воскресенье в штате было зафиксировано 49 случаев заражения COVID-19 при 53 случаях по всей стране.
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По данным телеканала, главный санитарный врач штата Аннализ ван Димен ранее заявила, что 30% возвратившихся в Викторию отказываются пройти тест на наличие коронавируса. Как сообщает местное издание Australian, в случае введения соответствующих мер отказ сделать тест может повлечь штраф в размере 1600 австралийских долларов (почти 1100 долларов США).
Сообщается, что правительство штата сейчас рассматривает возможность ввести локдаун в основных очагах распространения коронавирусной инфекции в штате, среди которых территории Кейси, Хьюм, Бримбанк, Сорлэнд, Деребин и Кардиния.
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Ранее власти Виктории на фоне ухудшения местной ситуации с COVID-19 попросили министерство обороны и власти других штатов о содействии в борьбе с пандемией. В штате, где расположен один из крупнейших австралийских городов Мельбурн, уже на протяжении нескольких дней выявляют наибольшее в стране число случаев заражения COVID-19. Кроме того, ранее на этой неделе в штате от COVID-19 скончался пожилой мужчина. Его смерть стала первым летальным исходом, зафиксированным в стране за несколько дней.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВиктория (Австралия)МельбурнСШАВ мире
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