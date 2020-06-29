В Австралии в штате Виктория могут вернуть ограничения по коронавирусу

В воскресенье в штате было зафиксировано 49 случаев заражения COVID-19 при 53 случаях по всей стране.

Сообщается, что правительство штата сейчас рассматривает возможность ввести локдаун в основных очагах распространения коронавирусной инфекции в штате, среди которых территории Кейси, Хьюм, Бримбанк, Сорлэнд, Деребин и Кардиния.