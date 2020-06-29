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Роспотребнадзор назвал причину вспышки COVID в онкодиспансере на Алтае
Массовое заражение коронавирусом медиков и пациентов в онкодиспансере в Алтайском крае произошло из-за скученности людей и большого числа контактов между ними,... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
игорь никитин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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коронавирус в россии, игорь никитин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), алтайский край, барнаул, происшествия

Роспотребнадзор назвал причину вспышки COVID в онкодиспансере на Алтае

12:43 29.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи скорой помощи
Врачи скорой помощи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи скорой помощи. Архивное фото
БАРНАУЛ, 29 июн - РИА Новости. Массовое заражение коронавирусом медиков и пациентов в онкодиспансере в Алтайском крае произошло из-за скученности людей и большого числа контактов между ними, заявила журналистам замглавы регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
Как сообщалось ранее, от коронавируса скончался заведующий отделом контроля и качества диспансера Сергей Ходоренко. В связи со вспышкой заболевания на время закрывали клиническую базу на улице Никитина в Барнауле, а также ряд отделений на Змеиногорском тракте. При этом пациентов выписывали из онкодиспансера, не дожидаясь результатов анализов на COVID-19, в итоге 10 зараженных уехали к своим семьям.
"По результатам расследования установлено, что заболеваемость произошла вследствие заноса как пациентами, там и персоналом в медицинское учреждение коронавирусной инфекции, и дальнейшее распространение произошло вследствие того, что достаточно скученно пациенты находились в палатах, питание происходило в общем буфете, ну, и так далее. То есть вследствие высокого уровня контактов произошло распространение дальнейшее инфекции", - сказала Калинина.
По ее словам, в онкодиспансере COVID-19 заразились 17 медработников и 35 пациентов.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииИгорь НикитинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Алтайский крайБарнаулПроисшествия
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