Роспотребнадзор назвал причину вспышки COVID в онкодиспансере на Алтае

БАРНАУЛ, 29 июн - РИА Новости. Массовое заражение коронавирусом медиков и пациентов в онкодиспансере в Алтайском крае произошло из-за скученности людей и большого числа контактов между ними, заявила журналистам замглавы регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
Как сообщалось ранее, от коронавируса скончался заведующий отделом контроля и качества диспансера Сергей Ходоренко. В связи со вспышкой заболевания на время закрывали клиническую базу на улице Никитина в Барнауле, а также ряд отделений на Змеиногорском тракте. При этом пациентов выписывали из онкодиспансера, не дожидаясь результатов анализов на COVID-19, в итоге 10 зараженных уехали к своим семьям.
"По результатам расследования установлено, что заболеваемость произошла вследствие заноса как пациентами, там и персоналом в медицинское учреждение коронавирусной инфекции, и дальнейшее распространение произошло вследствие того, что достаточно скученно пациенты находились в палатах, питание происходило в общем буфете, ну, и так далее. То есть вследствие высокого уровня контактов произошло распространение дальнейшее инфекции", - сказала Калинина.
По ее словам, в онкодиспансере COVID-19 заразились 17 медработников и 35 пациентов.
Всего в Алтайском крае коронавирусом заболели более 400 медицинских работников. По словам главы регионального минздрава Дмитрия Попова, 88 из них – врачи, 240 – средний медперсонал. Почти 300 человек уже выздоровели, 118 продолжают лечение. Шестеро заразившихся коронавирусом медиков больны пневмонией.
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