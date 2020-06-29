Роспотребнадзор назвал причину вспышки COVID в онкодиспансере на Алтае

"По результатам расследования установлено, что заболеваемость произошла вследствие заноса как пациентами, там и персоналом в медицинское учреждение коронавирусной инфекции, и дальнейшее распространение произошло вследствие того, что достаточно скученно пациенты находились в палатах, питание происходило в общем буфете, ну, и так далее. То есть вследствие высокого уровня контактов произошло распространение дальнейшее инфекции", - сказала Калинина.