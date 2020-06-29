В США умер конструктор двигателя для ракеты Юрия Гагарина

"Двадцать четвертого июня ушел из жизни выдающийся ученый, конструктор, многие годы проработавший в НПО "Энергомаш", Анатолий Давидович Дарон", — говорится в сообщении на сайте предприятия.

Дарон умер в результате обострения многолетней сердечно-почечной недостаточности в США, где жил с семьей с 1998 года.

Дарон родился в Одессе в 1926 году. Окончил Московский авиационный институт в 1948 году, с 1948 по 1998 год работал в ОКБ-456 (НПО "Энергомаш"), пройдя путь от инженера-конструктора до начальника отдела и ведущего конструктора.

Дарон был ведущим конструктором при разработке жидкостных ракетных двигателей РД-107 и РД-108, которые использовались в первой в мире межконтинентальной баллистической ракете Р-7 и космических ракетах-носителях, созданных на ее базе.

В частности, эти ракеты доставили в космос "Спутник-1" в 1957 году и Юрия Гагарина в 1961-м. Двигатели прошли множество модернизаций и применяются до сих пор для выведения спутников и пилотируемых кораблей на ракетах "Союз-2"