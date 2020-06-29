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В США умер конструктор двигателя для ракеты Юрия Гагарина
В США скончался ученый и конструктор Анатолий Дарон, разработавший двигатели для ракет-носителей, которые доставили в космос первый спутник и первого космонавта РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:03
риа наука
анатолий дарон
космос - риа наука
юрий гагарин (космонавт)
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353
60
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анатолий дарон, космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), сша

В США умер конструктор двигателя для ракеты Юрия Гагарина

12:37 29.06.2020 (обновлено: 13:03 29.06.2020)
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© Фото : НПО ЭнергомашУченый, конструктор Анатолий Дарон
Ученый, конструктор Анатолий Дарон
© Фото : НПО Энергомаш
Ученый, конструктор Анатолий Дарон. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В США скончался ученый и конструктор Анатолий Дарон, разработавший двигатели для ракет-носителей, которые доставили в космос первый спутник и первого космонавта Юрия Гагарина, сообщило НПО "Энергомаш" (предприятие "Роскосмоса").

"Двадцать четвертого июня ушел из жизни выдающийся ученый, конструктор, многие годы проработавший в НПО "Энергомаш", Анатолий Давидович Дарон", — говорится в сообщении на сайте предприятия.

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Дарон умер в результате обострения многолетней сердечно-почечной недостаточности в США, где жил с семьей с 1998 года.
Дарон родился в Одессе в 1926 году. Окончил Московский авиационный институт в 1948 году, с 1948 по 1998 год работал в ОКБ-456 (НПО "Энергомаш"), пройдя путь от инженера-конструктора до начальника отдела и ведущего конструктора.
Дарон был ведущим конструктором при разработке жидкостных ракетных двигателей РД-107 и РД-108, которые использовались в первой в мире межконтинентальной баллистической ракете Р-7 и космических ракетах-носителях, созданных на ее базе.
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В частности, эти ракеты доставили в космос "Спутник-1" в 1957 году и Юрия Гагарина в 1961-м. Двигатели прошли множество модернизаций и применяются до сих пор для выведения спутников и пилотируемых кораблей на ракетах "Союз-2".
Дарон был кавалером орденов Трудового Красного Знамени (1957), Ленина (1961) и Дружбы (1996), заслуженным конструктором РСФСР (1989), доктором технических наук и профессором.
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