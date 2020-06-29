Введение ограничений на ЛГБТ-пропаганду в России уместно, считают в РПЦ

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В Московском патриархате выступили за введение ограничительных мер в отношении ЛГБТ-пропаганды в России, отметив, что на Западе "противоестественный образ жизни" сейчас очень широко пропагандируется и "быстрыми темпами происходит размывание нравственной основы человеческого бытия".

Во время программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" ведущая попросила главу отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона прокомментировать готовящуюся закупку ЛГБТ-коллекции одним из салонов мод в России.

"По сути, речь идет о пропаганде того образа жизни, который является нездоровым. Если у нас сейчас пропаганда курения запрещена, если даже в каждом фильме, где оно демонстрируется, теперь существует надпись о том, что "курение вредит вашему здоровью", - даже если речь идет о фильмах, созданных много десятилетий назад, - так почему не может быть каких-то ограничительных норм, которые бы запрещали пропаганду нездорового и противоестественного образа жизни, в том числе через подобного рода коллекции?" - ответил митрополит.

Он добавил, что сам однажды оказался "жертвой подобного рода пропаганды", когда встречался несколько лет назад в Лондоне "с одной высокопоставленной чиновницей МИД Великобритании".

"Я с ней побеседовал, мы расстались. А потом мне показали фотографию нашей беседы - и оказалось, что между мной и ей на столике стоял флаг ЛГБТ. Оказывается, эта дама является пропагандистской такого образа жизни, и у нее в кабинете стоит такая символика. Но мне не пришло в голову, сев в это кресло, осматривать, что стоит вокруг, я просто не заметил этого флажка. И тем не менее, такого рода пропаганда такими способами - на мой взгляд, нечестными способами - сейчас ведется", - сказал иерарх.

Он выразил надежду, что России "это не грозит" и в стране будет сохраняться семейный уклад и разделение на "мужчин" и "женщин", в том числе благодаря принимаемым сейчас поправкам в Конституцию.