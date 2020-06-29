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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200629/1573619533.html
Введение ограничений на ЛГБТ-пропаганду в России уместно, считают в РПЦ
В Московском патриархате выступили за введение ограничительных мер в отношении ЛГБТ-пропаганды в России, отметив, что на Западе "противоестественный образ... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:37
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
отдел внешних церковных связей московского патриархата
русская православная церковь
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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новости - религия и мировоззрение, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь

Введение ограничений на ЛГБТ-пропаганду в России уместно, считают в РПЦ

12:37 29.06.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникАрхиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания
Архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания
© РИА Новости / Геннадий Мельник
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В Московском патриархате выступили за введение ограничительных мер в отношении ЛГБТ-пропаганды в России, отметив, что на Западе "противоестественный образ жизни" сейчас очень широко пропагандируется и "быстрыми темпами происходит размывание нравственной основы человеческого бытия".
Во время программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" ведущая попросила главу отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона прокомментировать готовящуюся закупку ЛГБТ-коллекции одним из салонов мод в России.
"По сути, речь идет о пропаганде того образа жизни, который является нездоровым. Если у нас сейчас пропаганда курения запрещена, если даже в каждом фильме, где оно демонстрируется, теперь существует надпись о том, что "курение вредит вашему здоровью", - даже если речь идет о фильмах, созданных много десятилетий назад, - так почему не может быть каких-то ограничительных норм, которые бы запрещали пропаганду нездорового и противоестественного образа жизни, в том числе через подобного рода коллекции?" - ответил митрополит.
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Он добавил, что сам однажды оказался "жертвой подобного рода пропаганды", когда встречался несколько лет назад в Лондоне "с одной высокопоставленной чиновницей МИД Великобритании".
"Я с ней побеседовал, мы расстались. А потом мне показали фотографию нашей беседы - и оказалось, что между мной и ей на столике стоял флаг ЛГБТ. Оказывается, эта дама является пропагандистской такого образа жизни, и у нее в кабинете стоит такая символика. Но мне не пришло в голову, сев в это кресло, осматривать, что стоит вокруг, я просто не заметил этого флажка. И тем не менее, такого рода пропаганда такими способами - на мой взгляд, нечестными способами - сейчас ведется", - сказал иерарх.
Он выразил надежду, что России "это не грозит" и в стране будет сохраняться семейный уклад и разделение на "мужчин" и "женщин", в том числе благодаря принимаемым сейчас поправкам в Конституцию.
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"У нас трансгендеры и представители сексуальных меньшинств не будут подвергаться каким-то гонениям, но и этот образ жизни не будет пропагандироваться, как это происходит сейчас на Западе. Мы ведь выступаем не за то, чтобы какие-то люди подвергались гонениям за свой образ жизни - мы в Церкви выступаем за то, чтобы не размывались те абсолютные нравственные нормы, на которых веками строилась жизнь людей, которые позволяли людям плодиться и размножаться", - добавил представитель РПЦ.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРусская православная церковь
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