Число жертв COVID-19 во Владимирской области достигло 63

Фельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус в Москве

ВОРОНЕЖ, 29 июн - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области увеличилось до 63, сообщила администрация региона.

По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 28 июня их число достигло 62.

"За период наблюдения в области отмечено 63 летальных случая. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований. Выздоровели в регионе 2573 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе за 28 июня - 21 человек", - говорится в сообщении.

За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 87 человек, у всех - среднетяжёлые и тяжёлые формы, госпитализированы 24 пациента с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 28 пациентов с ОРВИ и 701 – с пневмонией.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.