Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573619470.html
Число жертв COVID-19 во Владимирской области достигло 63
Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области увеличилось до 63, сообщила администрация региона. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
владимирская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573342189_0:146:2657:1641_1400x0_80_0_0_4f4f98f9fb4d161730b663bfdfb9245e.jpg
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
владимирская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573342189_0:146:2657:1641_1400x0_80_0_0_4f4f98f9fb4d161730b663bfdfb9245e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573342189_0:0:2334:1751_1400x0_80_0_0_d37d05eff23ff16267a49c6b9435c96e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573342189_123:0:2171:2048_1400x0_80_0_0_90a6fadeb535de1a5a24508bb0ae83f8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, владимирская область, общество

Число жертв COVID-19 во Владимирской области достигло 63

12:35 29.06.2020
385
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус в Москве
Фельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 29 июн - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области увеличилось до 63, сообщила администрация региона.
По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 28 июня их число достигло 62.
"За период наблюдения в области отмечено 63 летальных случая. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований. Выздоровели в регионе 2573 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе за 28 июня - 21 человек", - говорится в сообщении.
За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 87 человек, у всех - среднетяжёлые и тяжёлые формы, госпитализированы 24 пациента с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 28 пациентов с ОРВИ и 701 – с пневмонией.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000300
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВладимирская областьОбщество
Рекомендуем
Таллин
В Эстонии за сутки не выявили новых случаев коронавируса
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Минфин видит потенциал в расширении налогового режима для самозанятых
Врачи скорой помощи
Роспотребнадзор назвал причину вспышки COVID в онкодиспансере на Алтае
Тестирование на коронавирус
В Туве развернули полевой многопрофильный госпиталь для лечения COVID-19
Архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания
Введение ограничений на ЛГБТ-пропаганду в России уместно, считают в РПЦ
Гаага. Исторический центр города
В Гааге за участие в запрещенной демонстрации задержали почти 40 человек
Ученый, конструктор Анатолий Дарон
В США умер конструктор двигателя для ракеты Юрия Гагарина
Постер к фильму Мулан
Фильм "Мулан" выйдет в российский прокат 20 августа
Пассажирский самолет в небе
Чернышенко представит механизм расширения субсидирования авиаперелетов
Врач у окна в госпитале COVID-19
В Свердловской области умерли еще два пациента с COVID-19
Геннадий Зюганов
Зюганов оценил возможные последствия дистанционного обучения
Города мира. Бишкек
В столице Киргизии прошел митинг за свободу слова
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Во Владимирской области выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом
Мужчина с ноутбуком
Более двух тысяч россиян ежедневно регистрируются как самозанятые
Николай Подгузов
Подгузова назначили председателем правления Евразийского банка развития
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:55В Кувейте число заразившихся коронавирусом превысило 45 тысяч
15:55В Москве ограничат вход в парк Зарядье из-за онлайн-концерта Мацуева
15:53Высоту орбиты МКС поднимут перед прилетом "Прогресса"
15:52Богданов обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке
15:45Токаев поручил проработать возможность введения жесткого карантина
15:45Экс-глава НПО "Космос" пойдет под суд по делу о невыплате зарплаты
15:43В столичном округе Бразилии ввели режим масштабного бедствия по COVID-19
15:42Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем
15:41Сибирский шелкопряд захватил более 50 тысяч гектаров якутских лесов
15:38КБР получила почти 80 новых аппаратов ИВЛ
15:38Главный инфекционист США оценил эффективность вакцины от COVID-19
15:38Глава Татарстана подал документы в избирком для выдвижения на новый срок
15:36Жилец дома на северо-востоке Москвы рассказал о моменте взрыве
15:35Президент Афганистана осудил атаку на юге страны
15:31В Челябинской области второй сотрудник минстроя заболел COVID-19
15:29Поклонская определила победителя конкурса на лучший аниме-рисунок с ней
15:27В Ставропольском крае назначили нового министра здравоохранения
15:27ПФР назвал число подавших заявление о выборе электронной трудовой книжки
15:27В Калининграде откроют стационар для туристов с COVID-19
15:27В Оклахоме вооруженный мужчина открыл стрельбу
Лента новостейМолния