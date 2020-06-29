В Норильске создали искусственное русло ручья Безымянный

"В районе ТЭЦ-3 проведены инженерные мероприятия по созданию искусственного русла ручья Безымянный для отвода воды из основного загрязненного русла", - сказал собеседник агентства.

По его словам, к ликвидации последствий аварии в настоящее время привлечены 435 человек и 207 единиц техники, в том числе четыре воздушных судна.