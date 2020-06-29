В Норильске создали искусственное русло ручья Безымянный

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Искусственное русло ручья Безымянный создали вблизи ТЭЦ-3 в Норильске в целях отвода загрязненной воды из основного русла, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.
"В районе ТЭЦ-3 проведены инженерные мероприятия по созданию искусственного русла ручья Безымянный для отвода воды из основного загрязненного русла", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к ликвидации последствий аварии в настоящее время привлечены 435 человек и 207 единиц техники, в том числе четыре воздушных судна.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.