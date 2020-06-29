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В Норильске создали искусственное русло ручья Безымянный
Искусственное русло ручья Безымянный создали вблизи ТЭЦ-3 в Норильске в целях отвода загрязненной воды из основного русла, сообщил РИА Новости в понедельник... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:35
разлив дизельного топлива в норильске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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красноярский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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разлив дизельного топлива в норильске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

В Норильске создали искусственное русло ручья Безымянный

12:35 29.06.2020
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© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Искусственное русло ручья Безымянный создали вблизи ТЭЦ-3 в Норильске в целях отвода загрязненной воды из основного русла, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.
"В районе ТЭЦ-3 проведены инженерные мероприятия по созданию искусственного русла ручья Безымянный для отвода воды из основного загрязненного русла", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к ликвидации последствий аварии в настоящее время привлечены 435 человек и 207 единиц техники, в том числе четыре воздушных судна.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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