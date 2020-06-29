В Эстонии за сутки не выявили новых случаев коронавируса

"Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за сутки не увеличилось и по-прежнему составляет 1987. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 106 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся пять пациентов, из них один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. За время пандемии скончались 69 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.