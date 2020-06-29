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Более двух тысяч россиян ежедневно регистрируются как самозанятые
Более двух тысяч человек ежедневно регистрируются как самозанятые, география применения специального налогового режима для них распространится на все регионы РФ РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:34
россия
михаил мишустин
экономика
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россия, михаил мишустин, экономика

Более двух тысяч россиян ежедневно регистрируются как самозанятые

12:34 29.06.2020
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CC0 / StartupStockPhotos / Мужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком
CC0 / StartupStockPhotos /
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Более двух тысяч человек ежедневно регистрируются как самозанятые, география применения специального налогового режима для них распространится на все регионы РФ с начала июля, сообщил премьер- министр Михаил Мишустин.
"С 1 июля расширяется география применения специального налогового режима для самозанятых. Он будет распространен на все регионы нашей страны, а минимальный возраст граждан, которые могут зарегистрироваться в качестве самозанятых, будет снижен с 18 до 16 лет. Это масштабный проект, значимый, как для экономики, так и для людей, которые ведут свой бизнес", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
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Пройдя простую быструю регистрацию в мобильном приложении, самозанятые получают официальный статус, возможность работать без всякой отчетности и визитов в налоговые органы, а главное - они смогут воспользоваться мерами поддержки, доступными легальному бизнесу, подчеркнул премьер.
"Форма работы, которую мы предложили самозанятым, это пример создания в России полноценной системы бесконтактного налогового администрирования. Она максимально удобна для граждан и бизнеса. На сегодняшний день в качестве самозанятых в 23 регионах зарегистрировано свыше 750 тысяч человек. Более половины из них раньше не декларировали свои доходы и нигде официально не работали. Теперь ежедневно регистрируются более двух тысяч человек", - сказал Мишустин.
Он отметил, что для поддержки официально зарегистрированных самозанятых на этапе начала работы предусмотрен стартовый налоговый капитал в размере 10 тысяч рублей, кроме того, в рамках поручения президента в качестве помощи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции самозанятым предусмотрен дополнительный налоговый капитал в размере одного МРОТ. Он предоставляется автоматически и может быть использован для уплаты будущих налогов, добавил премьер.
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