Более двух тысяч россиян ежедневно регистрируются как самозанятые

"Форма работы, которую мы предложили самозанятым, это пример создания в России полноценной системы бесконтактного налогового администрирования. Она максимально удобна для граждан и бизнеса. На сегодняшний день в качестве самозанятых в 23 регионах зарегистрировано свыше 750 тысяч человек. Более половины из них раньше не декларировали свои доходы и нигде официально не работали. Теперь ежедневно регистрируются более двух тысяч человек", - сказал Мишустин.