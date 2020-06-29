В столице Киргизии прошел митинг за свободу слова

БИШКЕК, 29 июн - РИА Новости. Митинг за свободу слова прошел в понедельник в столице Киргизии Бишкеке, его участники выступали против принятого парламентом закона, который ограничивает распространение информации в интернете, передает корреспондент РИА Новости.

"Этот закон направлен не на борьбу с фейками, а на контролирование всех пользователей соцсетей. Депутаты хотят ограничить людей в высказывании их мнения. В Киргизии не должно быть цензуры, если мы позиционируем себя как демократическое государство", - заявил РИА Новости один из участников митинга.

Инициатором законопроекта была депутат Гульшат Асылбаева. Как она заявила в парламенте во время обсуждения законопроекта, он направлен на борьбу с "фейковой" информацией в интернете и на ограничение доступа к непроверенным данным. В справке-обосновании к законопроекту говорится, что "целью данного законопроекта является обеспечение прав и свобод граждан, юридических лиц и государства и защита их от ложной или недостоверной информации, распространяемой в интернет-пространстве".