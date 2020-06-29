В столице Киргизии прошел митинг за свободу слова

БИШКЕК, 29 июн - РИА Новости. Митинг за свободу слова прошел в понедельник в столице Киргизии Бишкеке, его участники выступали против принятого парламентом закона, который ограничивает распространение информации в интернете, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции прошли маршем по центральным улицам Бишкека к зданию парламента. Они держали плакаты с призывами сохранить свободу слова в стране.
Митингующие требовали от президента Сооронбая Жээнбекова наложить вето на закон "О манипулировании информацией", принятый парламентом республики в минувший четверг.
"Этот закон направлен не на борьбу с фейками, а на контролирование всех пользователей соцсетей. Депутаты хотят ограничить людей в высказывании их мнения. В Киргизии не должно быть цензуры, если мы позиционируем себя как демократическое государство", - заявил РИА Новости один из участников митинга.
Инициатором законопроекта была депутат Гульшат Асылбаева. Как она заявила в парламенте во время обсуждения законопроекта, он направлен на борьбу с "фейковой" информацией в интернете и на ограничение доступа к непроверенным данным. В справке-обосновании к законопроекту говорится, что "целью данного законопроекта является обеспечение прав и свобод граждан, юридических лиц и государства и защита их от ложной или недостоверной информации, распространяемой в интернет-пространстве".
Документ предусматривает порядок и условия распространения информации в интернете, а также порядок ограничения доступа к сайтам и страницам сайта в сети в случае несоблюдения законодательства республики.
Законопроект был негативно воспринят в обществе. Ряд активистов и правозащитников посчитали, что он угрожает свободе слова в Киргизии. Несколько общественных организаций сделали открытые обращения на имя президента страны с просьбой не подписывать этот закон.