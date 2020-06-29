https://ria.ru/20200629/1573619018.html
Более 760 тысяч самозанятых получили налоговый капитал
Более 760 тысяч самозанятых в РФ на сегодняшний день получили налоговый капитал на сумму более 9,2 миллиарда рублей, заявил в ходе совещания с главой кабмина... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:30
2020-06-29T12:30
россия
антон силуанов
правительство рф
экономика
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https://ria.ru/20200629/1573602431.html
россия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон силуанов, правительство рф, экономика