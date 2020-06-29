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Более 760 тысяч самозанятых получили налоговый капитал
Более 760 тысяч самозанятых в РФ на сегодняшний день получили налоговый капитал на сумму более 9,2 миллиарда рублей, заявил в ходе совещания с главой кабмина... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:30
россия
антон силуанов
правительство рф
экономика
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РИА Новости
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россия, антон силуанов, правительство рф, экономика

Более 760 тысяч самозанятых получили налоговый капитал

12:30 29.06.2020
295
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Более 760 тысяч самозанятых в РФ на сегодняшний день получили налоговый капитал на сумму более 9,2 миллиарда рублей, заявил в ходе совещания с главой кабмина министр финансов Антон Силуанов.
"На сегодняшний день предоставлен вычет более 760 тысячам налогоплательщиков на сумму более 9,2 миллиарда рублей", - сказал Силуанов.
Министр напомнил, что средства получат все, кто приобретет статус самозанятого до конца года.
"С 1 июня всем самозанятым начислен так называемый налоговый вычет в размере одного МРОТ, и этот налоговый вычет будет начислен и всем тем самозанятым, которые будут зарегистрированы до конца текущего года", - напомнил он.
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