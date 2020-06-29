Более 760 тысяч самозанятых получили налоговый капитал

"На сегодняшний день предоставлен вычет более 760 тысячам налогоплательщиков на сумму более 9,2 миллиарда рублей", - сказал Силуанов.

Министр напомнил, что средства получат все, кто приобретет статус самозанятого до конца года.

"С 1 июня всем самозанятым начислен так называемый налоговый вычет в размере одного МРОТ, и этот налоговый вычет будет начислен и всем тем самозанятым, которые будут зарегистрированы до конца текущего года", - напомнил он.