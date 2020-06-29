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Минфин видит потенциал в расширении налогового режима для самозанятых
Минфин РФ видит большой потенциал в расширении специального налогового режима для самозанятых, заявил в ходе совещания с главой кабмина министр финансов Антон... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:30
антон силуанов
москва
экономика
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РИА Новости
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353
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антон силуанов, москва, экономика

Минфин видит потенциал в расширении налогового режима для самозанятых

12:30 29.06.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Минфин РФ видит большой потенциал в расширении специального налогового режима для самозанятых, заявил в ходе совещания с главой кабмина министр финансов Антон Силуанов.
Он отметил, что Россия первой в мире предоставила такой удобный налоговый режим для самозанятых граждан. "Мы и дальше будем развивать его и видим большой потенциал в расширении конструкции данного налогового режима", - сказал Силуанов.
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Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход - позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками. Для регистрации в качестве самозанятого не нужно лично посещать налоговые органы и предоставлять отчетность. Размер налоговой ставки в рамках этого режима составляет 4% при работе с физическими или 6% - при работе с юридическими лицами.
С 1 января 2019 года эксперимент по налоговому режиму для самозанятых был запущен в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане, с начала 2020 года он был распространен еще на 19 регионов, а с 1 июля его смогут запустить на своей территории все российские регионы. При этом скачать приложение и получить статус самозанятого граждане смогут не с 18, а уже с 16 лет.
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Эксперт объяснил распространение режима самозанятых на 16-летних
"Автоматический расчет налогов, низкие процентные ставки – все это делает этот режим очень удобным, комфортным для наших предпринимателей", - заявил глава Минфина.
"Одним из важных новшеств проекта мы считаем реализацию открытого IP-интерфейса, который позволяет интегрировать мобильный функционал приложения "Мой налог" в программные продукты банков, операторов, электронных площадок, что делает налоговое администрирование незаметным для налогоплательщика", - отметил Силуанов.
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Антон СилуановМоскваЭкономика
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