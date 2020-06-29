Минфин видит потенциал в расширении налогового режима для самозанятых

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Минфин РФ видит большой потенциал в расширении специального налогового режима для самозанятых, заявил в ходе совещания с главой кабмина министр финансов Минфин РФ видит большой потенциал в расширении специального налогового режима для самозанятых, заявил в ходе совещания с главой кабмина министр финансов Антон Силуанов

Он отметил, что Россия первой в мире предоставила такой удобный налоговый режим для самозанятых граждан. "Мы и дальше будем развивать его и видим большой потенциал в расширении конструкции данного налогового режима", - сказал Силуанов.

Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход - позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками. Для регистрации в качестве самозанятого не нужно лично посещать налоговые органы и предоставлять отчетность. Размер налоговой ставки в рамках этого режима составляет 4% при работе с физическими или 6% - при работе с юридическими лицами.

С 1 января 2019 года эксперимент по налоговому режиму для самозанятых был запущен в Москве , Московской и Калужской областях и Татарстане, с начала 2020 года он был распространен еще на 19 регионов, а с 1 июля его смогут запустить на своей территории все российские регионы. При этом скачать приложение и получить статус самозанятого граждане смогут не с 18, а уже с 16 лет.

"Автоматический расчет налогов, низкие процентные ставки – все это делает этот режим очень удобным, комфортным для наших предпринимателей", - заявил глава Минфина.