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https://ria.ru/20200629/1573618896.html
В Гааге за участие в запрещенной демонстрации задержали почти 40 человек
Полиция Гааги задержала 37 человек, которые вопреки запрету властей решили принять участие в демонстрации против ограничений, введенных из-за коронавируса,... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
гаага
нидерланды
амстердам
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, гаага, нидерланды, амстердам, в мире

В Гааге за участие в запрещенной демонстрации задержали почти 40 человек

12:28 29.06.2020
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© РИА Новости / Александров АртурГаага. Исторический центр города
Гаага. Исторический центр города
© РИА Новости / Александров Артур
Гаага. Исторический центр города. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Полиция Гааги задержала 37 человек, которые вопреки запрету властей решили принять участие в демонстрации против ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщили правоохранители.
"На данный момент мы задержали 37 человек. Большинство не подчинялись приказам или требованиям", - сообщила местная полиция в Twitter.
Около 200 человек пришли на запрещенную демонстрацию в воскресенье. Полиция не пускала их на площадку Malieveld, где организаторы планировали провести мероприятие. Тех, кто отказывался уйти, задерживали. Исполняющий обязанности мэра города Йохан Ремкес ранее запретил демонстрацию из опасения беспорядков, подобных тем, что произошли на демонстрации неделей ранее.
Организаторы мероприятия движение Virus Waanzin изначально призывали людей приходить на запрещенную демонстрацию, но отказались от призывов незадолго до начала акции. Вместо этого группа призвала людей оставлять бананы перед зданиями суда в Нидерландах в знак протеста против того, что, по их мнению, Нидерланды превращаются в "банановую республику", пишет издание NL Times.
Здание парламента Нидерландов в Гааге
21 июня, 23:57Распространение нового коронавируса
В Гааге на акции протеста против карантина задержали 400 человек
По данным нидерландских СМИ, протестующие оставили бананы у зданий суда во многих городах, среди которых Амстердам, Роттердам и Гаага.
Примерно 400 человек были задержаны 21 июня после акции протеста в центре Гааги. Несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против мер властей по борьбе с распространением коронавируса. Изначально городские власти запретили проведение демонстрации, однако впоследствии разрешили провести небольшую акцию протеста. Сама демонстрация носила мирный характер, однако во второй половине дня на место стали прибывать футбольные фанаты. Начались столкновения между полицейскими и радикальными протестующими.
По последним данным, в Нидерландах выявлено 50 147 случаев заражения коронавирусом, скончались 6 105 заболевших.
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
26 июня, 15:20Распространение нового коронавируса
В Нидерландах число заразившихся коронавирусом превысило 50 тысяч
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГаагаНидерландыАмстердамВ мире
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