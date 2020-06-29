В Гааге за участие в запрещенной демонстрации задержали почти 40 человек

"На данный момент мы задержали 37 человек. Большинство не подчинялись приказам или требованиям", - сообщила местная полиция в Twitter.

Около 200 человек пришли на запрещенную демонстрацию в воскресенье. Полиция не пускала их на площадку Malieveld, где организаторы планировали провести мероприятие. Тех, кто отказывался уйти, задерживали. Исполняющий обязанности мэра города Йохан Ремкес ранее запретил демонстрацию из опасения беспорядков, подобных тем, что произошли на демонстрации неделей ранее.

Примерно 400 человек были задержаны 21 июня после акции протеста в центре Гааги. Несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против мер властей по борьбе с распространением коронавируса. Изначально городские власти запретили проведение демонстрации, однако впоследствии разрешили провести небольшую акцию протеста. Сама демонстрация носила мирный характер, однако во второй половине дня на место стали прибывать футбольные фанаты. Начались столкновения между полицейскими и радикальными протестующими.