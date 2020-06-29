Проценко опроверг сообщения о брошенных возле больницы медкартах

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал сообщения о том, что недалеко от лечебного учреждения прохожие нашли медкарты умерших от коронавируса, а также мешки для трупов.
Ранее такая информация появилась в Сети.
Главврач подтвердил, что рядом с больницей нашли пакеты для перевозки тел умерших.
"Сообщения о том, что были также найдены медицинские карты пациентов, не соответствует действительности", - написал Проценко в Facebook.
Он подчеркнул, что полиция уже выясняет, как пакеты попали за пределы больницы. По его словам, в больнице отслеживают процедуру выдачи тел умерших и сохраняют всю информацию на этот счет, ее уже передали полиции.
Проценко также рассказал, что сейчас в больнице лечатся 310 пациентов с коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
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