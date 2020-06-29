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Проценко опроверг сообщения о брошенных возле больницы медкартах
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал сообщения о том, что недалеко от лечебного учреждения прохожие нашли медкарты умерших от... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:24
денис проценко
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353
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денис проценко, воз

Проценко опроверг сообщения о брошенных возле больницы медкартах

12:24 29.06.2020
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© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинГлавный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал сообщения о том, что недалеко от лечебного учреждения прохожие нашли медкарты умерших от коронавируса, а также мешки для трупов.
Ранее такая информация появилась в Сети.
Главврач подтвердил, что рядом с больницей нашли пакеты для перевозки тел умерших.
"Сообщения о том, что были также найдены медицинские карты пациентов, не соответствует действительности", - написал Проценко в Facebook.
Он подчеркнул, что полиция уже выясняет, как пакеты попали за пределы больницы. По его словам, в больнице отслеживают процедуру выдачи тел умерших и сохраняют всю информацию на этот счет, ее уже передали полиции.
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
19 июня, 19:25
Проценко заявил о резком снижении числа случаев коронавируса в Дагестане
Проценко также рассказал, что сейчас в больнице лечатся 310 пациентов с коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
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Денис ПроценкоВОЗ
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