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В ОСК оценили ситуацию с коронавирусом на судозаводах в Северодвинске
Ситуация с коронавирусом на оборонных судостроительных предприятиях в Северодвинске находится под контролем, сообщил в понедельник гендиректор Объединенной... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:24
распространение нового коронавируса
алексей рахманов
звездочка
объединенная судостроительная корпорация
северное машиностроительное предприятие
архангельская область
северодвинск
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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алексей рахманов, звездочка, объединенная судостроительная корпорация, северное машиностроительное предприятие, архангельская область, северодвинск, экономика

В ОСК оценили ситуацию с коронавирусом на судозаводах в Северодвинске

12:24 29.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкСудоремонтный завод "Звездочка" в Северодвинске
Судоремонтный завод Звездочка в Северодвинске
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Судоремонтный завод "Звездочка" в Северодвинске. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Ситуация с коронавирусом на оборонных судостроительных предприятиях в Северодвинске находится под контролем, сообщил в понедельник гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
В середине июня стало известно о том, что наиболее сложная ситуация с коронавирусом в Архангельской области сложилась в Северодвинске, въезд в который ограничен.
"Ситуация полностью под контролем", - сказал он на пресс-конференции.
Рахманов добавил, что допуск на строящиеся корабли "отлажен", и занесенный в Северодвинск вирус больше "давать вспышек не будет".
В Северодвинске расположены Северное машиностроительное предприятие (завод "Севмаш"), занимающийся строительством атомных подлодок, центр судоремонта "Звездочка" и Северное производственное объединение "Арктика".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлексей РахмановЗвездочкаОбъединенная судостроительная корпорацияСеверное машиностроительное предприятиеАрхангельская областьСеверодвинскЭкономика
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