https://ria.ru/20200629/1573618629.html
В ОСК оценили ситуацию с коронавирусом на судозаводах в Северодвинске
Ситуация с коронавирусом на оборонных судостроительных предприятиях в Северодвинске находится под контролем, сообщил в понедельник гендиректор Объединенной... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:24
2020-06-29T12:24
распространение нового коронавируса
алексей рахманов
звездочка
объединенная судостроительная корпорация
северное машиностроительное предприятие
архангельская область
северодвинск
экономика
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https://ria.ru/20200625/1573447289.html
архангельская область
северодвинск
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/105714/28/1057142826_0:158:3083:1892_1400x0_80_0_0_7c5a4e714d3708ba916f2cbeb1e84ea3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей рахманов, звездочка, объединенная судостроительная корпорация, северное машиностроительное предприятие, архангельская область, северодвинск, экономика