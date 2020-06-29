В России продлили выдачу карт "Мир" для выплаты детских пособий

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Переход на выплаты детских пособий через карту "Мир" продлен до 1 октября текущего года, следует из постановления правительства.

В конце апреля Банк России объявил, что сроки перевода выплат пенсионерам на карты "Мир" также продлены с 1 июля до 1 октября, чтобы у клиентов не было необходимости посещать офисы кредитных организаций в условиях самоизоляции на фоне коронавируса.