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В России продлили выдачу карт "Мир" для выплаты детских пособий
Переход на выплаты детских пособий через карту "Мир" продлен до 1 октября текущего года, следует из постановления правительства. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:48
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, карта мир, общество

В России продлили выдачу карт "Мир" для выплаты детских пособий

12:48 29.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКарты "Мир"
Карты Мир
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Карты "Мир". Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Переход на выплаты детских пособий через карту "Мир" продлен до 1 октября текущего года, следует из постановления правительства.
Переводить детские пособия на карту "Мир" банки РФ начали с 1 мая прошлого года, когда вступило в силу постановление правительства №1466, вносящее поправки в закон о национальной платежной системе. Предполагалось, что карты международных платежных систем, например, Visa или Masterсard, если клиент пользовался ими для получения выплат, будут действовать до истечения срока действия — на них же до этого момента будут зачисляться пособия, а после окончания срока действия карты, но не позднее 1 июля, получателю выплат будет выдана карта "Мир".
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27 мая, 16:37
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"В абзаце втором пункта 2 слова "1 июля" заменить словами "1 октября", - сказано в тексте постановления.
В конце апреля Банк России объявил, что сроки перевода выплат пенсионерам на карты "Мир" также продлены с 1 июля до 1 октября, чтобы у клиентов не было необходимости посещать офисы кредитных организаций в условиях самоизоляции на фоне коронавируса.
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