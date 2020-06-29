Полицейских обязали сообщать родным о госпитализации задержанных

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Сотрудников полиции в России обязали в течение 24 часов сообщать близким задержанных об оказании им первой помощи или госпитализации, следует из постановления правительства.
Сейчас такой нормы в законах нет, полицейские сообщать родственникам задержанных об их госпитализации не обязаны.
"Сведения об оказании задержанному лицу первой помощи или о его направлении в медицинскую организацию сообщаются сотрудниками полиции близкому родственнику или близкому лицу задержанного в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента оказания первой помощи или направления в медицинскую организацию", - говорится в постановлении.
Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
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