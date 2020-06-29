Полицейских обязали сообщать родным о госпитализации задержанных

"Сведения об оказании задержанному лицу первой помощи или о его направлении в медицинскую организацию сообщаются сотрудниками полиции близкому родственнику или близкому лицу задержанного в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента оказания первой помощи или направления в медицинскую организацию", - говорится в постановлении.