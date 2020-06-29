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Распространение нового коронавируса
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В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 55 тысяч
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 55 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:21
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, индонезия, в мире

В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 55 тысяч

12:21 29.06.2020
88
© РИА Новости / Сутанта АдитьяМашина скорой помощи в Медане, Индонезия
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
© РИА Новости / Сутанта Адитья
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 55 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
Суточный прирост составил 1 082 случая, таким образом, за все время коронавирусом заразились 55 092 человека. С начала вспышки коронавируса в Индонезии скончались 2 805 человек, уже выздоровели 23 800 заболевших.
Скорость распространения нового коронавируса
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Скорость распространения нового коронавируса
Ранее сообщалось, что в субботу в Индонезии был выявлен рекордный прирост случаев заражения, за сутки заболели 1 385 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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