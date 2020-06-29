Мишустин поздравил кораблестроителей с профессиональным праздником

"Современные танкеры, сухогрузы, ледоколы и буровые платформы позволяют решать важнейшие задачи, направленные на укрепление отечественной экономики и социальной сферы. Многие из этих кораблей и судов спроектированы по уникальным технологиям и не имеют аналогов в мире. И потому они широко востребованы на внутреннем и внешнем рынках", - сказал Мишустин.