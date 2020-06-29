Мишустин поздравил кораблестроителей с профессиональным праздником

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских кораблестроителей с профессиональным праздником, отметив, что многие из российских кораблей спроектированы по уникальным технологиям и не имеют аналогов в мире, поздравление опубликовано на сайте кабмина.
Глава правительства подчеркнул, что судостроительная отрасль в России имеет давнюю историю и традиции, которые закладывались многими поколениями мастеров. Он отметил, что во все времена отечественные корабелы создавали качественные суда, которые эффективно защищали морские границы России, позволяли расширять торговые и международные связи, совершать открытия, проводить научные исследования и экспедиции.
Премьер добавил, что кораблестроение имеет стратегическое значение для России. И благодаря кораблестроителям военный флот обладает мощными надводными кораблями и подводными лодками, которые обеспечивают обороноспособность и национальную безопасность России.
"Современные танкеры, сухогрузы, ледоколы и буровые платформы позволяют решать важнейшие задачи, направленные на укрепление отечественной экономики и социальной сферы. Многие из этих кораблей и судов спроектированы по уникальным технологиям и не имеют аналогов в мире. И потому они широко востребованы на внутреннем и внешнем рынках", - сказал Мишустин.
Он отметил, что за каждым из достижений стоит труд всех специалистов судостроительной отрасли. Мишустин подчеркнул, что каждый из них – настоящий профессионал, который обладает глубокими знаниями, предан интересам государства и ответственно относится к своему делу.
"Мы высоко ценим работу российских корабелов и искренне гордимся вашими успехами", - заключил премьер.