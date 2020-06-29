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В Оренбургской области мужчина нашел в машине метровую змею
Сотрудники ДПС в Оренбургской области помогли водителю извлечь из автомобиля метровую змею, никто не пострадал, сообщает пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:20
оренбургская область
переволоцкий район
оренбург
сорочинск
происшествия
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оренбургская область
переволоцкий район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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оренбургская область, переволоцкий район, оренбург, сорочинск, происшествия

В Оренбургской области мужчина нашел в машине метровую змею

12:20 29.06.2020
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© Фото : УМВД России по Оренбургской областиСотрудники ДПС Переволоцкого района помогли водителю извлечь из автомобиля метровую змею
Сотрудники ДПС Переволоцкого района помогли водителю извлечь из автомобиля метровую змею
© Фото : УМВД России по Оренбургской области
Сотрудники ДПС Переволоцкого района помогли водителю извлечь из автомобиля метровую змею
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Сотрудники ДПС в Оренбургской области помогли водителю извлечь из автомобиля метровую змею, никто не пострадал, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Уточняется, что водитель Lada Priora обратился к сотрудникам дорожно-патрульной службы в Переволоцком районе за помощью, объяснив, что при движении по маршруту Оренбург - Сорочинск услышал непонятные звуки под приборной доской. Сняв крышку предохранителей, он увидел, что под панелью находится живая змея. Как пояснил мужчина, змея, скорее всего, попала в автомобиль около недели назад, когда он был в лесу.
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"Инспекторы ДПС приобрели в магазине автозапчастей различные аэрозоли с резким запахом, сняли облицовку рулевой колонки в салоне и, вооружившись баллончиком аэрозоля, начали распылять его под панель. Через непродолжительное время змея начала периодически показывать голову наружу. Когда змея немного вылезла из-под панели, она была извлечена при помощи плотных резиновых перчаток и отпущена. Змея, длиной около метра, сразу же уползла в сторону кювета и скрылась в траве", - говорится в сообщении.
Водитель выразил благодарность сотрудникам полиции Борису Леонову и Ильсуру Галямову за помощь. "После того как опасность миновала, сотрудники полиции продолжили несение службы на маршруте патрулирования, а водитель благополучно проследовал до места назначения", - отмечается в сообщении.
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