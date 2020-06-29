В Оренбургской области мужчина нашел в машине метровую змею

"Инспекторы ДПС приобрели в магазине автозапчастей различные аэрозоли с резким запахом, сняли облицовку рулевой колонки в салоне и, вооружившись баллончиком аэрозоля, начали распылять его под панель. Через непродолжительное время змея начала периодически показывать голову наружу. Когда змея немного вылезла из-под панели, она была извлечена при помощи плотных резиновых перчаток и отпущена. Змея, длиной около метра, сразу же уползла в сторону кювета и скрылась в траве", - говорится в сообщении.